Больше года назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и совершает геноцид нашего народа. Россией руководит главный чекист Владимир Путин. Но чтобы в государстве что-то изменилось, россияне должны действовать, а не сидеть на диване и ожидать, что все решится.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный журналист Майкл Наки. По его словам, российский диктатор пользуется бедностью своих сограждан, потому что тогда их легко отправить в Украину, где они будут рады убивать за стиральные машины.

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Путин пользуется бедностью россиян

Наки отметил, что для того чтобы в России что-то изменилось, население должно не сидеть на диване и ждать, что их государство само станет дружественным, не будет воевать ни с кем, а людям будет хорошо жить.

Все зависит от того, что люди в России будут делать, насколько у них будет запрос на отказ от такого поведения, как люди будут выстраивать свою судьбу, но это далекая перспектива. Сейчас главное, чтобы эта война завершилась победой Украины,

– считает он.

Оппозиционный журналист отметил, что российский диктатор пользуется бедностью своих сограждан, потому что тогда их легко отправить в Украину, где они будут рады убивать за стиральные машины.

"Оружие Путина внутри России – это бедность, из которой можно выгнать людей в Украину и они будут рады убить за стиральную машину. Надо представить уровень, в котором находится человек, чтобы он во время боя вытаскивал не своего раненого товарища, а загружал целую машину стиральных машин и с ними ехал", – сказал Наки.

Наки о ситуации в России: смотрите видео

Может ли развал России стать гарантией безопасности для Украины

Майкл Наки подчеркнул, что многие считают: если Россия распадется, угроза повторного российского вторжения исчезнет. Однако он так не считает.

"Развался Советский Союз, но перестала ли от этого его часть – Россия – быть угрозой? Нет, через 30 лет построили все то же. Я не думаю, что развал России является гарантией", – заметил он.

Также оппозиционный журналист не разделяет позиции людей, которые боятся распада России. Он отметил, что после распада СССР входящие в него страны живут еще лучше.

Проблемы россиян: кратко