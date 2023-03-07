Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Майкл Накі. За його словами, російський диктатор користується бідністю своїх співгромадян, бо тоді їх легко відправити в Україну, де вони будуть раді вбивати за пральні машини.

Читайте також Довідка від психіатра та невролога вже не потрібна: кого готова набирати ПВК "Вагнера"

Путін користується бідністю росіян

Накі зазначив, що для того, аби в Росії щось змінилось, населення має не сидіти на дивані та чекати, що їхня держава сама стане дружньою, не воюватиме ні з ким, а людям буде добре жити.

Все залежить від того, що люди в Росії будуть робити, наскільки у них буде запит на відмову від такої поведінки, як люди будуть вибудовувати подальшу свою долю, але це далека перспектива. Зараз головне, щоб ця війна завершилась перемогою України,

– вважає він.

Опозиційний журналіст зауважив, що російський диктатор користується бідністю своїх співгромадян, бо тоді їх легко відправити в Україну, де вони будуть раді вбивати за пральні машини.

"Зброя Путіна всередині Росії – це бідність, з якої можна вигнати людей в Україну і вони будуть раді вбити за пральну машину. Треба уявити рівень, в якому перебуває людина, щоб він під час бою витягував не свого пораненого товариша, а завантажував цілу машину пральних машин і з ними їхав", – сказав Накі.

Накі про ситуацію в Росії: дивіться відео

Чи може розвал Росії стати гарантією безпеки для України

Майкл Накі підкреслив, що багато хто вважає: якщо Росія розпадеться, то загроза повторного російського вторгнення зникне. Однак він так не вважає.

"Розвалився Радянський Союз, але чи перестала від цього його частина – Росія – бути загрозою? Ні, через 30 років побудували все те саме. Я не думаю, що розвал Росії є гарантією", – зауважив він.

Також опозиційний журналіст не поділяє позицію людей, які бояться розпаду Росії. Він зазначив, що після розпаду СРСР країни, які входили до нього, живуть ще краще.

Проблеми росіян: коротко