Все падает и ухудшается: оппозиционер оценил готовность России вести продолжительную войну

Издание The Washington Post со ссылкой на утечку документов из Пентагона сообщает, что Россия еще минимум год сможет финансировать войну против Украины. Однако на самом деле ситуация тут несколько иная, чем кажется.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Майкл Наки. По его словам, к этой информации нужно критически относиться. Ведь уже видно, что в России урезают разную "социалку", а некоторые официальные лица намекают о дальнейших сложных временах.

К теме России хватит денег еще на год войны, несмотря на действующие санкции, – Washington Post

Конечно, в России не произошло резкого обвала экономики. Но продолжается непрерывное падение всего: от доходов – до уровня жизни. Все постепенно падает и ухудшается.

Что самое страшное для российской экономики – вообще непонятно, откуда брать новые источники дохода. Да, они продают Китаю и Индии нефть по низким ценам. Но это не сравнить с тем объемом торговли, который был с Европой. Самая большая проблема российской экономики – непонятно, откуда брать деньги в будущем,

– отметил Наки.

Сможет ли Россия в дальнейшем финансировать войну

Как отметил Наки, у России будут определенные средства, чтобы финансировать боевые действия и в следующем году, и дальше. Однако здесь главный вопрос – на какую войну в России будут деньги. Ведь ситуация очень многоступенчатая.

Запад постепенно увеличивает ограничения, по которым Россия сталкивается с еще большими проблемами по поставке различных запчастей для военной техники. Хотя особенно возмутительно, что оккупанты до сих пор имеют такую возможность.

Следует упомянуть и о том, что Россия начала расконсервировать Т-54 и Т-55. Это не значит, что в оккупантов нет более современных танков. Такие старые версии гораздо легче восстановить, ведь там не требуется огромное количество ресурсов и запчастей для восстановления.

Однако это свидетельствует, что в России все же есть проблемы с доступом к технологиям и разным комплектующим. Хотя они и могут перейти на более простые образцы вооружения.

Здесь разные суждения в финансовом плане типа "сколько денег у них будет на войну" – не совсем корректны. Расходы на войну будут расти, но на все остальное будут сокращаться. Это будет бить по людям. А ключевое – когда на силовиков закончатся деньги. Обычно в такие моменты начинаются проблемы для режимов,

– заметил Наки.

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Не стоит забывать, что никто точно не знает, какие именно возможности есть у России. Они уже даже начали закрывать "нарисованную" статистику. А какие ресурсы есть в том же Фонде национального благосостояния – никто не знает. Возможно, он вообще пустой.

Проблемы комплексные. И предсказать, на сколько времени хватит денег – невозможно. Как эти расчеты вообще производятся. Смотрят сколько Россия потратила за период времени. Берут условное количество денег, которые должны быть в России. И это все делится на годы,

– рассказал Наки.

Украина готовится к контрнаступлению: коротко