Заплатят большую цену, – аналитик назвал условия падения режима Путина
- Падение режима Путина вполне возможно, но многое зависит от Соединенных Штатов.
- Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов предположил, при каких условиях возможен крах России.
Падение режима Путина не произойдет просто по одной причине. У них нарастает комплекс различных проблем, которые в конце концов выстрелят. И тут многое зависит от США.
Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал 24 Каналу, что Трамп и его команда мыслят категориями "соглашений". В этом есть смысл, учитывая, что классическая дипломатия пока не достигла урегулирования войны в Украине. И в конце концов есть надежда, что они выберут единственный правильный подход – давление на Россию, который в конце концов приведет к тому, что враг будет вынужден остановиться.
Что заставит Россию прекратить войну?
Иногда люди сравнивают войну в Афганистане с войной в Украине по количеству потерь. Тогда матери военных, погибших в Афганистане, смогли нажать изнутри на систему. И войну таки прекратили. Но не стоит забывать, что все это произошло фактически в конце СССР, когда тамошняя экономика плохо функционировала в результате политики президента США Рональда Рейгана.
В случае с нынешней Россией это так не работает. Диктатор Путин все же способен удерживать ситуацию, держа под контролем местное население. У них нет ГУЛАГов, но ФСБ умеет давить на россиян.
Люди боятся и молчат. Но способность принимать потери не безгранична. В конце концов Россия быстро распадется, если продолжит идти по пути таких потерь. Там рассказывают, что Россия якобы очень сильная. Но это блеф. Украина продолжит держать оборону. В конце концов Россия или отступит, или остановится,
– отметил Милованов.
Россия еще заплатит огромную цену за то огромное количество раненых и убитых собственных граждан. После окончания войны все эти персонажи вернутся домой. И там начнется катастрофа.
Много организованной преступности появилось после возвращения из Афганистана военных. Именно из этой среды в 1990-х годах сформировалась российская мафия, которая черпала кадры оттуда. Сейчас ситуация будет в 100 раз хуже,
– сказал Милованов.
Какие потери России на войне?
- По состоянию на 4 марта Россия потеряла более 1 миллиона 269 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11723 российских танка, 24135 боевых бронированных машин, 37874 артиллерийских систем и т.д.
- В ночь на 2 марта Силы обороны нанесли массированный удар по Новороссийску. Телеграм-каналы сообщали о поврежденных кораблях, но информация до сих пор не подтверждена.
- Недавно Силы беспилотных систем уничтожили российскую РЛС "Имбирь", которая способна обнаруживать крылатые ракеты и другие воздушные цели на дистанции до 175 километров. Также под удар попала система С-300.