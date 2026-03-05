Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал 24 Каналу, что Трамп и его команда мыслят категориями "соглашений". В этом есть смысл, учитывая, что классическая дипломатия пока не достигла урегулирования войны в Украине. И в конце концов есть надежда, что они выберут единственный правильный подход – давление на Россию, который в конце концов приведет к тому, что враг будет вынужден остановиться.

Что заставит Россию прекратить войну?

Иногда люди сравнивают войну в Афганистане с войной в Украине по количеству потерь. Тогда матери военных, погибших в Афганистане, смогли нажать изнутри на систему. И войну таки прекратили. Но не стоит забывать, что все это произошло фактически в конце СССР, когда тамошняя экономика плохо функционировала в результате политики президента США Рональда Рейгана.

В случае с нынешней Россией это так не работает. Диктатор Путин все же способен удерживать ситуацию, держа под контролем местное население. У них нет ГУЛАГов, но ФСБ умеет давить на россиян.

Люди боятся и молчат. Но способность принимать потери не безгранична. В конце концов Россия быстро распадется, если продолжит идти по пути таких потерь. Там рассказывают, что Россия якобы очень сильная. Но это блеф. Украина продолжит держать оборону. В конце концов Россия или отступит, или остановится,

– отметил Милованов.

Россия еще заплатит огромную цену за то огромное количество раненых и убитых собственных граждан. После окончания войны все эти персонажи вернутся домой. И там начнется катастрофа.

Много организованной преступности появилось после возвращения из Афганистана военных. Именно из этой среды в 1990-х годах сформировалась российская мафия, которая черпала кадры оттуда. Сейчас ситуация будет в 100 раз хуже,

– сказал Милованов.

Какие потери России на войне?