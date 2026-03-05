Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів 24 Каналу, що Трамп та його команда мислять категоріями "угод". В цьому є сенс, враховуючи, що класична дипломатія поки що не досягнула врегулювання війни в Україні. Та зрештою є сподівання, що вони оберуть єдиний правильний підхід – тиск на Росію, який зрештою приведе до того, що ворог буде змушений зупинитися.
Що змусить Росію припинити війну?
Іноді люди порівнюють війну в Афганістані з війною в Україні за кількістю втрат. Тоді матері військових, які загинули в Афганістані, змогли натиснути зсередини на систему. І війну таки припинили. Але не варто забувати, що все це сталося фактично наприкінці СРСР, коли тамтешня економіка погано функціонувала внаслідок політики президента США Рональда Рейгана.
У випадку з теперішньою Росією це так не працює. Диктатор Путін все ж здатен втримувати ситуацію, тримаючи під контролем місцеве населення. У них немає ГУЛАГів, але ФСБ вміє тиснути на росіян.
Люди бояться і мовчать. Але здатність приймати втрати не безмежна. Зрештою Росія швидко розпадеться, якщо продовжить йти шляхом таких втрат. Там розповідають, що Росія нібито дуже сильна. Але це блеф. Україна продовжить тримати оборону. Зрештою Росія або відступить, або зупиниться,
– зазначив Милованов.
Росія ще заплатить величезну ціну за ту величезну кількість поранених та вбитих власних громадян. Після закінчення війни усі ці персонажі вернуться додому. І там почнеться катастрофа.
Багато організовані злочинності з'явилося після повернення з Афганістану військових. Саме з цього середовища в 1990-х роках сформувалася російська мафія, яка черпала кадри звідти. Зараз ситуація буде в 100 разів гіршою,
– сказав Милованов.
Які втрати Росії на війні?
- Станом на 4 березня Росія втратила понад 1 мільйон 269 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11723 російських танки, 24135 бойових броньованих машин, 37874 артилерійських систем тощо.
- В ніч на 2 березня Сили оборони завдали масованого удару по Новоросійську. Телеграм-канали повідомляли про пошкоджені кораблі, але інформація досі не підтверджена.
- Нещодавно Сили безпілотних систем знищили російську РЛС "Имбирь", яка здатна виявляти крилаті ракети та інші повітряні цілі на дистанції до 175 кілометрів. Також під удар потрапила система С-300.