Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, Пригожин снова одержал полную победу над министерством обороны России.
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Ранее тот жаловался якобы на нехватку боеприпасов. А теперь получил человека, который фактически является альтернативой министру обороны Сергею Шойгу.
Пригожин одержал полную победу. Он просто назначил человека, с которым будет разговаривать. Де-факто министр обороны – Сергей Суровикин. А другого генерал-полковника назначил своим адъютантом (Михаил Мизинцев – 24 Канал), который будет держать связь с Суровикиным,
– отметил Пионтковский.
Что может остановить Пригожина
Как отметил Пионтковский, Пригожина вообще не интересует Бахмут или поставки боеприпасов для вагнеровцев. Он думает о своем будущем в постпутинской России.
В одном из недавних обращений Пригожин вообще стал подавать себя как спасителя России. Он снова подчеркивал слабость тамошнего минобороны, а также убеждал, что сейчас "спасает родину", воюя под Бахмутом.
Пионтковский прокомментировал последние заявления Пригожина: смотрите видео
Такие его нарративы очень нравятся особо отбитым патриотам России. А наезды на олигархов вообще поддержит большинство жителей государства-агрессорки.
Единственное, что может остановить его… Его могут убить. Шойгу и Герасимов пока сдерживаются. Они не рискуют сделать это без разрешения Путина. Но эта ситуация будет нарастать с первыми шагами украинского контрнаступления,
– подчеркнул Пионтковский.
По его мнению, ситуация в России будет в дальнейшем ухудшаться очень резко. Там уже создано около 40 так называемых "частных военных компаний", которые будут сражаться за огромные активы в постпутинской России.
Последние заявления Пригожина: кратко
- Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин регулярно распространяет разные одиозные заявления. К ним следует относиться критически.
- Недавно Пригожин угрожал, что до 10 мая вагнеровцы отойдут из Бахмута из-за якобы нехватки боеприпасов. Потом ситуация "неожиданно" разрешилась. Теперь вопросом взаимодействия "Вагнера" и российского военного командования будет заниматься бывший командующий оккупантами Сергей Суровикин.
- В Институте изучения войны считают, что, вероятно, и Пригожин, и Кадыров хотят свергнуть всю вину из-за неудач на фронте на российское министерство обороны.