Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, Пригожин знову здобув повну перемогу над міністерством оборони Росії.
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Раніше той скаржився буцімто на нестачу боєприпасів. А тепер отримав людину, яка фактично є альтернативою міністра оборони Сєргєя Шойгу.
Пригожин здобув повну перемогу. Він просто призначив людину, з якою буде розмовляти. Де-факто міністр оборони – Сєргєй Суровікін. А іншого генерал-полковника призначив своїм ад'ютантом (Міхаїл Мізинцев – 24 Канал), який триматиме зв'язок з Суровікіним,
– зазначив Піонтковський.
Що може зупинити Пригожина
Як наголосив Піонтковський, Пригожина взагалі не цікавить Бахмут чи постачання боєприпасів для вагнерівців. Він думає про своє майбутнє у постпутінській Росії.
В одному з нещодавніх звернень Пригожин взагалі почав себе подавати як рятівника Росії. Він знову підкреслював слабкість тамтешнього міноборони, а також переконував, що зараз "рятує родіну", воюючи під Бахмутом.
Піонтковський прокоментував останні заяви Пригожина: дивіться відео
Такі його наративи надзвичайно подобаються особливо відбитим патріотам Росії. А наїзди на олігархів і взагалі підтримає більшість жителів держави-агресорки.
Єдине, що може його зупинити… Його можуть вбити. Шойгу та Гєрасімов поки стримуються. Вони не ризикують зробити це без дозволу Путіна. Але ця ситуація буде наростати з першими кроками українського контрнаступу,
– наголосив Піонтковський.
На його думку, ситуація в Росії надалі погіршуватиметься дуже різко. Там вже створено близько 40 так званих "приватних військових компаній", які будуть боротися за величезні активи у постпутінській Росії.
Останні заяви Пригожина: коротко
- Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин регулярно поширює різні одіозні заяви. До них варто ставитися критично.
- Нещодавно Пригожин погрожував, що до 10 травня вагнерівці відійдуть з Бахмута через нібито брак боєприпасів. Згодом ситуація "несподівано" вирішилася. Тепер питанням взаємодії "Вагнера" та російського військового командування займатиметься колишній командувач окупантів Сєргєй Суровікін.
- В Інституті вивчення війни вважають, що, ймовірно, і Пригожин, і Кадиров хочуть скинути усю провину за невдачі на фронті на російське міністерство оборони.