Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, Пригожин знову здобув повну перемогу над міністерством оборони Росії.

До теми "Щури гризуть один одного": конфлікт Пригожина з Шойгу – питання заробітку на війні

Раніше той скаржився буцімто на нестачу боєприпасів. А тепер отримав людину, яка фактично є альтернативою міністра оборони Сєргєя Шойгу.

Пригожин здобув повну перемогу. Він просто призначив людину, з якою буде розмовляти. Де-факто міністр оборони – Сєргєй Суровікін. А іншого генерал-полковника призначив своїм ад'ютантом (Міхаїл Мізинцев – 24 Канал), який триматиме зв'язок з Суровікіним,

– зазначив Піонтковський.

Що може зупинити Пригожина

Як наголосив Піонтковський, Пригожина взагалі не цікавить Бахмут чи постачання боєприпасів для вагнерівців. Він думає про своє майбутнє у постпутінській Росії.

В одному з нещодавніх звернень Пригожин взагалі почав себе подавати як рятівника Росії. Він знову підкреслював слабкість тамтешнього міноборони, а також переконував, що зараз "рятує родіну", воюючи під Бахмутом.

Піонтковський прокоментував останні заяви Пригожина: дивіться відео

Такі його наративи надзвичайно подобаються особливо відбитим патріотам Росії. А наїзди на олігархів і взагалі підтримає більшість жителів держави-агресорки.

Єдине, що може його зупинити… Його можуть вбити. Шойгу та Гєрасімов поки стримуються. Вони не ризикують зробити це без дозволу Путіна. Але ця ситуація буде наростати з першими кроками українського контрнаступу,

– наголосив Піонтковський.

На його думку, ситуація в Росії надалі погіршуватиметься дуже різко. Там вже створено близько 40 так званих "приватних військових компаній", які будуть боротися за величезні активи у постпутінській Росії.

Останні заяви Пригожина: коротко