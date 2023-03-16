Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Россия годами выстраивала этот имидж и пыталась давить им на международное сообщество.
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Россия – обычная "деревня"
Как отметил Подоляк, эта стратегия, к сожалению, давала свои результаты. Международное сообщество действительно поверило этому "монстру" и искренне его боялось. Хотя стоило просто жестче относиться к образованию под названием "Россия".
Это же страна-фикция, "потемкинская деревня". К сожалению, Россия долго вкладывалась в образ страны-монстра. И к сожалению, западные политические элиты купились на этот образ и очень сильно боялись России,
– отметил Подоляк.
Украина сделала важную вещь в восприятии оккупантов на международной арене. Западные элиты увидели – как только начинаешь жестко противодействовать России, весь образ монстра сразу падает.
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В этом случае достаточно смешно наблюдать за разнообразными "хлопками" на территории России. Они даже не способны себя защитить от "курения" в небезопасных местах и от другой собственной халатности. Хотя оккупанты любили рассказывать, что у них все под контролем.
Почему Россия постоянно поднимает в небо носители "Кинжалов"
- В последнее время в Украине значительно участились тревоги из-за взлета самолетов МиГ-31К. Именно они являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые украинская ПВО не может сбивать.
- Михаил Подоляк отметил, что здесь есть две причины. Первая – психологическая. Россияне хотят постоянно напрягать украинцев, чтобы они находились в стрессе.
- Вторая – экономическая. Из-за воздушных тревог останавливается работа городского транспорта, кафе и других бизнесов.