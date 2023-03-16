Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, Росія роками вибудовувала цей імідж та намагалася тиснути ним на міжнародну спільноту.

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Росія – звичайна "дєрєвня"

Як наголосив Подоляк, ця стратегія, на жаль, давала свої результати. Міжнародна спільнота дійсно повірила в цього "монстра" та щиро його боялася. Хоч варто було просто жорсткіше ставитися до утворення під назвою "Росія".

Це ж країна-фікція, "потьомкінськая дєрєвня". На жаль, Росія тривалий час вкладалась в образ країни-монстра. І на жаль, західні політичні еліти купилися цей образ і дуже сильно боялись Росії,

– зазначив Подоляк.

Україна зробила важливу річ у сприйнятті окупантів на міжнародній арені. Західні еліти побачили – як тільки починаєш жорстко протидіяти Росії, то весь образ монстра одразу падає.

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У цьому випадку досить кумедно спостерігати за різноманітними "бавовнами" на території Росії. Вони навіть не здатні себе захистити від "куріння" в непризначених місцях та іншої власної недбалості. Хоч окупанти любили розповідати, що у них все під контролем.

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