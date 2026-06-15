Бывший министр иностранных дел Украины (2007–2009), дипломат Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что положение Путина не так стабильно, как может показаться. Возможно, местные элиты осознают, что ситуация приближается к катастрофической. И последствия могут быть печальными для Путина.

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Набиуллина уже "пропала"

По мнению Огрызко, российские элиты уже думают, как спасти свои шкуры. Соответственно, они могут начать договариваться с Западом, чтобы выдать Путина. Правда, такие мысли время от времени звучат на протяжении всей полномасштабной войны. Однако тамтешний режим сохраняет стабильность.

Стоит обратить внимание на неожиданное "исчезновение" главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной. Она в течение нескольких недель не появлялась в публичном пространстве и даже пропустила Петербургский международный экономический форум. Хотя официально утверждают, что она находится на больничном.

Скорее всего, она приняла для себя решение, что нужно бежать с "корабля". Он явно начинает тонуть. Это очень серьезный сигнал для других людей. Путин держал ее, чтобы удержать ситуацию в стране. Если она поняла, что это конец, то это сигнал для других,

– отметил Огрызко.

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Российская экономика в начале полномасштабной войны оказалась более устойчивой, чем многие ожидали. Однако сейчас ситуация для врага значительно ухудшилась. Там исчерпали значительное количество резервов. А экономические показатели все больше не соответствуют плановым.