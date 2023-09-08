Путин начинает зачищать генералов: могут ли они свергнуть диктатора

В России время от времени задерживают разных высокопоставленных военных. Недавно там поймали на взятке бывшего командира армии ПВО, которая должна была защищать Москву, Константина Огиенко. Причины задержания могут быть разными.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что коррупция – это стержень, смысл и цель нынешней системы в России.

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Представители режима считают страну-агрессорку своей. Поэтому хотят наживаться на всем.

Воруют все. Или хотя стараются воровать все должностные лица. Это происходит и в силовых структурах, и в армии. Это – доктрина. Командно-распылительный подход применяют в министерствах, регионах, городах,

– заметил Гудков.

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Путин может "зачищать" генералов

Как подчеркнул Гудков, арест российского генерала Огиенко может быть обычной борьбой кланов или подготовкой Путина к зачистке среди военных, которых он считает опасными.

У меня впечатление, что Путин потихоньку подбирается к генералам. Он считает их опасными и думает, что они способны на определенные действия. Поэтому сейчас готовит морально-психологическую почву к зачистке генералов,

– рассказал Гудков.

Очевидно, что диктатор хочет обвинить в провале в войне на Украине российское военное командование. Однако генералитет может первым принять определенные меры в этом направлении и, как считает Гудков, обвинить самого Путина.

Ситуация в России: коротко