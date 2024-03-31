Об этом 24 Каналу рассказал писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, заметив, что Путин делает все возможное, чтобы максимально долго задержаться у власти. Ради этого он готов на любые вещи.
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Путин подсовывает населению образ врага
Как отметил Мурзагулов, российские пропагандисты и сам Кремль "играют" на эмоциях россиян. Они постоянно подбрасывают им различные образы врагов. Соответственно агрессия и насилие в обществе вырастает. И там становятся нормальными такие вещи, как пытать подозреваемых в теракте.
Путин постоянно подсовывает населению образ врага. В этом смысле даже высококультурное немецкое общество в какой-то момент "съело", что главная причина их бед – евреи. Путин же так же подбрасывает населению разных врагов. Это все будет продолжаться до поры до времени,
– сказал Мурзагулов.
Параллельно Кремль выдает оккупантов за так называемых "героев". Это вопрос времени, когда все это обернется против самого Путина. Как только начнутся экономические и социальные потрясения – у Кремля будут проблемы.
Сегодня в России есть много оккупантов, которые воевали в Украине. Они привыкли решать проблемы с помощью убийства. Есть разные "армады", которые ненавидят друг друга. Вот есть Кадыров. И есть маргиналы, которых сделали героями. Вопрос времени, когда все это вспыхнет,
– отметил Мурзагулов.
Ситуация в России: кратко
- По состоянию на 30 марта Россия потеряла более 441 тысячи личного состава. Также украинские военные уничтожили 6951 вражеский танк, 13284 боевых бронированных машин, 11006 артиллерийских систем, 1023 РСЗО, 736 средств противовоздушной обороны и тому подобное.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что нужно отвечать на российские удары. Атаки на российские НПЗ – это вынужденный шаг.
- Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк анонсировал новые спецоперации в России в 2024 году. Он подчеркнул, что враг получит еще больший ущерб.