Об этом 24 Каналу рассказал писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, заметив, что Путин делает все возможное, чтобы максимально долго задержаться у власти. Ради этого он готов на любые вещи.

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Путин подсовывает населению образ врага

Как отметил Мурзагулов, российские пропагандисты и сам Кремль "играют" на эмоциях россиян. Они постоянно подбрасывают им различные образы врагов. Соответственно агрессия и насилие в обществе вырастает. И там становятся нормальными такие вещи, как пытать подозреваемых в теракте.

Путин постоянно подсовывает населению образ врага. В этом смысле даже высококультурное немецкое общество в какой-то момент "съело", что главная причина их бед – евреи. Путин же так же подбрасывает населению разных врагов. Это все будет продолжаться до поры до времени,

– сказал Мурзагулов.

Параллельно Кремль выдает оккупантов за так называемых "героев". Это вопрос времени, когда все это обернется против самого Путина. Как только начнутся экономические и социальные потрясения – у Кремля будут проблемы.

Сегодня в России есть много оккупантов, которые воевали в Украине. Они привыкли решать проблемы с помощью убийства. Есть разные "армады", которые ненавидят друг друга. Вот есть Кадыров. И есть маргиналы, которых сделали героями. Вопрос времени, когда все это вспыхнет,

– отметил Мурзагулов.

Ситуация в России: кратко