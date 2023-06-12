Теперь боится всего: Путин оказался лучшим иноагентом и сам разрушил Россию
Диктатор Владимир Путин сделал все возможное, чтобы ослабить Россию. Это выгодно и Западу, и Китаю.
Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов. По его словам, Путин – лучший "агент" и для Запада, и для Китая.
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Путин уничтожил Россию
Своими действиями диктатор загнал Россию в яму. Эта ситуация выгодна многим влиятельным странам мира. Также он сейчас буквально всего боится, ведь его ненавидят во всем мире.
Лучшим "агентом" Запада и Китая является Путин. Никто и никогда не мог так разрушить Россию. Все, что делает Путин, отвечает интересам Китая и государствам западного мира. Россия считала себя сверхдержавой. А ей показали ее место,
– отметил Жирнов.
В экономическом плане Россия является карликом. Они производят около 2 – 3% ВВП, что вообще не сравнится с США, Европой или Китаем. За годы правления диктатор сделал Россию сырьевым придатком, который сильно зависит от импорта товаров широкого потребления из Запада и Китая.
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Потери России в войне против Украины: коротко
- Россия существенно ослабла в военном плане из-за полномасштабной войны против Украины. Оккупанты потеряли огромное количество личного состава и техники.
- По состоянию на 12 июня украинские военные уничтожили более 216 180 российских оккупантов.
- Также Россия потеряла 3931 танк, 7636 боевых бронированных машин, 3746 артиллерийских систем, 601 РСЗО, 362 средства ПВО, 314 самолетов, 299 вертолетов и т.д.