Диктатор Владимир Путин сделал все возможное, чтобы ослабить Россию. Это выгодно и Западу, и Китаю.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов. По его словам, Путин – лучший "агент" и для Запада, и для Китая.

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Путин уничтожил Россию

Своими действиями диктатор загнал Россию в яму. Эта ситуация выгодна многим влиятельным странам мира. Также он сейчас буквально всего боится, ведь его ненавидят во всем мире.

Лучшим "агентом" Запада и Китая является Путин. Никто и никогда не мог так разрушить Россию. Все, что делает Путин, отвечает интересам Китая и государствам западного мира. Россия считала себя сверхдержавой. А ей показали ее место,

– отметил Жирнов.

В экономическом плане Россия является карликом. Они производят около 2 – 3% ВВП, что вообще не сравнится с США, Европой или Китаем. За годы правления диктатор сделал Россию сырьевым придатком, который сильно зависит от импорта товаров широкого потребления из Запада и Китая.

Многие аналитики склоняются к тому, что преемником Путина может стать премьер-министр России Михаил Мишустин. Однако есть еще по меньшей мере два неочевидных человека , которые могут прийти после диктатора

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