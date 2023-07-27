Новый метод наказания – ямы: как россияне обращаются со штрафниками

Российские СМИ сообщают, что среди оккупантов все чаще встречаются случаи дезертирства. Также для провинившихся применяют новое наказание – ямы.

Об этом 24 Каналу рассказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. Ранее в российском издании "Медиазона" сообщали, что только за первые полгода 2023-го в России было 2076 дел о самовольном покидании воинской части. Это вдвое больше за весь 2022 года. И втрое больше за 2021-ый.

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Нарушителей бросают на ямы

Как подчеркнула Романова, в России начали давать реальные сроки за дезертирство. В основном это происходит среди мобилизованных. С контрактниками там пытаются хоть как-то договориться.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей было введено новое наказание для оккупантов. Там уже давно не хватает свободных камер в местах лишения свободы. Забиты и СИЗО, и колонии.

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Оккупанты "придумали" собственный вариант, как наказывать нарушителей. Они разместили так называемые ямы на линии фронта. Туда бросают нарушителей.

Вот набрали они мобилизованных, которые не хотят выполнять приказы или там возникают конфликты между собой или между командирами. Потому они разместили на передовой яме. Делятся они на штабные, ротные, батальонные. Там держат провинившихся людей. Это как гауптвахта. И никаких судебных решений там нет,

– отметила Романова.

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