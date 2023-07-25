Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, такое интересное решение следует воспринимать как инвестицию в грядущую гражданскую войну в России.

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Почему в России приняли такое решение

По мнению Шейтельмана, такое решение явилось последствием неудачной попытки переворота от владельца "Вагнера" Евгения Пригожина. С точки зрения режима было бы неплохо, если бы регионы имели собственные военизированные формирования и могли противостоять условным повстанцам.

Вот случиться снова восстание. Путин снова замрет и перестанет издавать приказы. И нужно будет, чтобы губернаторы сами боролись с военными подразделениями, которые пойдут на Москву. Таковы вот намерения российской власти,

– заметил Шейтельман.

К теме – смотрите разговор с Михаилом Шейтельманом на ютубе 24 Канала

Впрочем, чем больше у России появится разных формирований, которые не будут подчиняться центральной власти и не будут связаны между собой, тем лучше для Украины. Это хороший вклад в будущую "смуту" в стране-агрессорке.

Потери России в войне против Украины: коротко