Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, таке цікаве рішення варто сприймати як інвестицію у майбутню громадянську війну в Росії.

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Чому в Росії ухвалили таке рішення

На думку Шейтельмана, таке рішення стало наслідків невдалої спроби перевороту від власника "Вагнера" Євгєнія Пригожина. З точки зору режиму було б непогано, якби регіони мали власні воєнізовані формування і могли б протистояти умовним повстанцям.

От станеться знову повстання. Путін знову завмре і перестане видавати накази. І треба буде, щоб губернатори самі боролися з військовими підрозділами, які підуть на Москву. Такі ось наміри російської влади,

– зауважив Шейтельман.

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Утім, чим більше в Росії з'явиться різних формувань, які не будуть підпорядковуватися центральній владі та не будуть пов'язані між собою, тим краще для України. Це – хороший внесок у майбутню "смуту" в країні-агресорці.

Втрати Росії у війні проти України: коротко