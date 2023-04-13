Жители приграничных областей России искренне возмущаются и не понимают, почему они регулярно слышат разные звуки взрывов и другие "таинственные" звуки. "Паники" у них нет, но что-то постоянно есть чувство тревожности.
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Россиянам в приграничных областях некомфортно
Хотя война идет на территории Украины, но жители приграничных областей России тоже чувствуют себя не очень комфортно. Уже и появляются сюжеты, как они жалуются на непонятные разные инциденты. Но они не понимают – им уже ничего не поможет.
Я так и не поняла. Паника есть или паники нет? Вроде бы нет. Непонятно, кто там вообще стреляет? Ну, идите и посмотрите, кто стреляет. В чем проблема? Паники же нет,
– шутит ведущая 24 Канала Екатерина Соляр.
Украинцы красиво кидают россиян
Также в разных российских телеграм-каналах появляются жалобы "местного населения" на украинцев, которых принудительно вывезли с временно оккупированных территорий. Россияне не понимают, почему так называемые "беженцы" так плохо к ним относятся.
Оказывается, некоторые украинцы якобы получили так называемые "сертификаты на жилье". Хотя параллельно есть много разных российских военных, которые по 10 – 15 лет ждут на квартиру. Но дальше еще интереснее. Украинцы будто бы получают жилье, сразу его продают, а затем уезжают в Украину с деньгами.
Большинство украинцев, которые получают квартиру, сразу же ее продают. А с вырученными деньгами уезжают в третьи страны или возвращаются в Украину. И россиян это очень сильно беспокоит. Ну хоть такая компенсация, пока нет репараций,
– заметила Соляр.
Украина готовится к контрнаступлению: главное
- Проблем у российских захватчиков будет еще больше, ведь Украина активно готовится к контрнаступлению. Оккупанты это понимают и усиленно строят фортификационные сооружения. Подготовка идет даже в Крыму.
- Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что власть прозрачно общается с народом по всему. Но сейчас деталей о контрнаступлении никто не будет раскрывать.
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