Жители приграничных областей России искренне возмущаются и не понимают, почему они регулярно слышат разные звуки взрывов и другие "таинственные" звуки. "Паники" у них нет, но что-то постоянно есть чувство тревожности.

К теме Пропаганда готовит россиян к поражению в ближайшее время: Путин выдал новые методы

Россиянам в приграничных областях некомфортно

Хотя война идет на территории Украины, но жители приграничных областей России тоже чувствуют себя не очень комфортно. Уже и появляются сюжеты, как они жалуются на непонятные разные инциденты. Но они не понимают – им уже ничего не поможет.

Я так и не поняла. Паника есть или паники нет? Вроде бы нет. Непонятно, кто там вообще стреляет? Ну, идите и посмотрите, кто стреляет. В чем проблема? Паники же нет,

– шутит ведущая 24 Канала Екатерина Соляр.

Украинцы красиво кидают россиян

Также в разных российских телеграм-каналах появляются жалобы "местного населения" на украинцев, которых принудительно вывезли с временно оккупированных территорий. Россияне не понимают, почему так называемые "беженцы" так плохо к ним относятся.

Оказывается, некоторые украинцы якобы получили так называемые "сертификаты на жилье". Хотя параллельно есть много разных российских военных, которые по 10 – 15 лет ждут на квартиру. Но дальше еще интереснее. Украинцы будто бы получают жилье, сразу его продают, а затем уезжают в Украину с деньгами.

Большинство украинцев, которые получают квартиру, сразу же ее продают. А с вырученными деньгами уезжают в третьи страны или возвращаются в Украину. И россиян это очень сильно беспокоит. Ну хоть такая компенсация, пока нет репараций,

– заметила Соляр.

Украина готовится к контрнаступлению: главное