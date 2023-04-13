Мешканці прикордонних областей Росії щиро обурюються та не розуміють, чому вони регулярно чують різні звуки вибухів та інші "таємничі" звуки. "Панікі" у них немає, але щось постійно є відчуття тривожності.
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Росіянам у прикордонних областях некомфортно
Хоч війна йде на території України, але мешканці прикордонних областей Росії теж почувають себе не дуже комфортно. Вже й з'являються сюжети, як вони скаржаться на різні незрозумілі інциденти. Але вони не усвідомлюють – їм вже нічого не допоможе.
Я так і не зрозуміла. Паніка є чи паніки нема? Ніби нема. Незрозуміло хто там взагалі стріляє? Ну то йдіть і гляньте, хто стріляє. В чому проблема? Паніки ж нема,
– жартує ведуча 24 Каналу Катерина Соляр.
Українці красиво кидають росіян
Також в різних російських телеграм-каналах з'являються скарги "мєстного насєлєнія" на українців, яких примусово вивезли з тимчасово окупованих територій. Росіяни не розуміють, чому так звані "біженці" так погано до них ставляться.
Виявляється, що деякі українці нібито отримали так звані "сертифікати на житло". Хоч паралельно є багато різних російських військових, які по 10 – 15 років чекають на квартиру. Але далі ще цікавіше. Українці буцімто отримують житло, одразу його продають, а потім виїжджають в Україну з грішми.
Більшість українців, які отримують квартиру, зразу ж її продають. А з вторгованими грошима виїжджають в треті країни або повертаються в Україну. І росіян це дуже сильно турбує. Ну хоч така компенсація, поки немає репарацій,
– зауважила Соляр.
Україна готується до контрнаступу: головне
- Проблем в російських загарбників буде ще більше, адже Україна активно готується до контрнаступу. Окупанти це розуміють і посилено будують фортифікаційні споруди. Підготовка йде навіть у Криму.
- Міністр оборони України Олексій Резніков зауважив, що влада прозоро комунікує з народом щодо усього. Але зараз деталей про контрнаступ ніхто не розкриватиме.
- Читайте також матеріал 24 Каналу про те, як партизани на усіх тимчасово окупованих територіях чинять опір росіянам та чекають на український контрнаступ.