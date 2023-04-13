Мешканці прикордонних областей Росії щиро обурюються та не розуміють, чому вони регулярно чують різні звуки вибухів та інші "таємничі" звуки. "Панікі" у них немає, але щось постійно є відчуття тривожності.

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Росіянам у прикордонних областях некомфортно

Хоч війна йде на території України, але мешканці прикордонних областей Росії теж почувають себе не дуже комфортно. Вже й з'являються сюжети, як вони скаржаться на різні незрозумілі інциденти. Але вони не усвідомлюють – їм вже нічого не допоможе.

Я так і не зрозуміла. Паніка є чи паніки нема? Ніби нема. Незрозуміло хто там взагалі стріляє? Ну то йдіть і гляньте, хто стріляє. В чому проблема? Паніки ж нема,

– жартує ведуча 24 Каналу Катерина Соляр.

Українці красиво кидають росіян

Також в різних російських телеграм-каналах з'являються скарги "мєстного насєлєнія" на українців, яких примусово вивезли з тимчасово окупованих територій. Росіяни не розуміють, чому так звані "біженці" так погано до них ставляться.

Виявляється, що деякі українці нібито отримали так звані "сертифікати на житло". Хоч паралельно є багато різних російських військових, які по 10 – 15 років чекають на квартиру. Але далі ще цікавіше. Українці буцімто отримують житло, одразу його продають, а потім виїжджають в Україну з грішми.

Більшість українців, які отримують квартиру, зразу ж її продають. А з вторгованими грошима виїжджають в треті країни або повертаються в Україну. І росіян це дуже сильно турбує. Ну хоч така компенсація, поки немає репарацій,

– зауважила Соляр.

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