Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что в России постепенно начинает отказывать авиационная техника.
Смотрите также Дроны эффективнее санкций: могут ли удары по НПЗ заставить Россию прекратить войну?
Самолеты будут и в далее падать
Как отметил Свитан, россияне могут наладить обход санкций, чтобы поставлять определенные микросхемы и другую элементную базу. Но с авиационными запчастями ситуация совсем другая. Там вполне реально отследить, кто ее в конце концов покупает.
Россия имеет дефицит таких запчастей. Поэтому вместо замены они делают дополнительное обслуживание. Это влияет на безопасность.
Россияне имеют большую проблему с некоторыми компонентами. Они не заменяют узлы, а продолжают их работу. Условно узел должен налетать 1000 часов, а дальше его надо заменить. Они же используют его на 2000 часов,
– сказал Свитан.
Это и является причиной, что авиационная техника оккупантов постепенно выходит из строя. Если это самолет, то еще есть возможность катапультироваться. С вертолетом такого не получится.
Они падают и будут падать. Чем дальше – тем больше будет падений, которые связаны с отказом авиационной техники,
– подчеркнул Свитан.
Потери России: кратко
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 435 тысяч личного состава. Также украинские защитники уничтожили 6852 вражеских танков, 13 130 боевых бронированных машин, 10 811 артиллерийских систем, 1018 РСЗО, 723 средства ПВО и т.п.
- В марте в России совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Причиной была неисправность двигателя. По предварительным данным, один человек погиб, а еще двое – получили тяжелые травмы.
- 21 марта в Таганроге сообщали о густом сером дыме. Была информация о падении самолета. Однако там убеждали, что это "выжигание растительности".