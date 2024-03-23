Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що в Росії поступово починає відмовляти авіаційна техніка.

Дивіться також Дрони ефективніші за санкції: чи можуть удари по НПЗ змусити Росію припинити війну?

Літаки будуть і надалі падати

Як наголосив Світан, росіяни можуть налагодити обхід санкцій, щоб постачати певні мікросхеми та іншу елементну базу. Але з авіаційними запчастинами ситуація зовсім інша. Там цілком реально відстежити, хто її зрештою купує.

Росія має дефіцит таких запчастин. Тому замість заміни вони роблять додаткове обслуговування. Це впливає на безпеку.

Росіяни мають велику проблему з деякими компонентами. Вони не заміняють вузли, а продовжують їх роботу. Умовно вузол має налітати 1000 годин, а далі його треба замінити. Вони ж використовують його на 2000 годин,

– сказав Світан.

Це і є причиною, що авіаційна техніка окупантів поступово виходить з ладу. Якщо це літак, то ще є можливість катапультуватися. З вертольотом такого не вийде.

Вони падають і будуть падати. Чим далі – тим більше буде падінь, які пов'язані з відмовою авіаційної техніки,

– підкреслив Світан.

Втрати Росії: коротко