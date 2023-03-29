После многочисленных атак России: хватит ли Украине электроэнергии на ближайшие месяцы

В ближайшие полгода света в Украине будет достаточно, чтобы полностью покрыть потребности потребителей. Кроме того, украинская энергосистема является частью европейской и может импортировать электроэнергию при необходимости.

Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Также он объяснил, как работать будет энергосистема в теплый период.

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В весенние и летние месяцы ситуация в энергосистеме будет сбалансирована

В ближайшие 6 месяцев у Украины будет достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребности потребителей. В то же время, если что-то пойдет не так, наше государство может импортировать свет из-за границы, ведь украинская энергосистема является частью европейской.

Поэтому, отметил глава Укрэнерго, весенние и летние месяцы скорее всего пройдут спокойно для потребителей. Ситуация в энергосистеме должна быть сбалансированной.

А уже к следующей зиме нужно хорошо подготовиться. Восстановить, прежде всего, работу тех энергоблоков на тепловых, гидроэлектростанциях, которые были повреждены, и максимально мобилизовать все ресурсы энергосистемы, чтобы достойно, без отключений пройти зиму,

– констатировал Кудрицкий.

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