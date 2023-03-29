После многочисленных атак России: хватит ли Украине электроэнергии на ближайшие месяцы
Источник:Укрэнерго
В ближайшие полгода света в Украине будет достаточно, чтобы полностью покрыть потребности потребителей. Кроме того, украинская энергосистема является частью европейской и может импортировать электроэнергию при необходимости.
Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Также он объяснил, как работать будет энергосистема в теплый период.
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В весенние и летние месяцы ситуация в энергосистеме будет сбалансирована
В ближайшие 6 месяцев у Украины будет достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребности потребителей. В то же время, если что-то пойдет не так, наше государство может импортировать свет из-за границы, ведь украинская энергосистема является частью европейской.
Поэтому, отметил глава Укрэнерго, весенние и летние месяцы скорее всего пройдут спокойно для потребителей. Ситуация в энергосистеме должна быть сбалансированной.
А уже к следующей зиме нужно хорошо подготовиться. Восстановить, прежде всего, работу тех энергоблоков на тепловых, гидроэлектростанциях, которые были повреждены, и максимально мобилизовать все ресурсы энергосистемы, чтобы достойно, без отключений пройти зиму,
– констатировал Кудрицкий.
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Из-за непогоды в Украине произошли отключения света
- В Украине 28 марта резко изменилась погода. Вместо солнца и тепла пришел шквальный ветер, дождь и мокрый снег.
- Из-за внезапной непогоды во многих областях ввели аварийные отключения света. В частности, в Укрэнерго отметили, что значительные обесточения произошли в 8 областях. Речь идет о Западе и Юге страны, а именно – Волынской, Львовской, Закарпатской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Одесской областях.
- Ремонтные бригады немедленно уехали на место повреждений. Несмотря на беду, которую наделала непогода, генерация имеет достаточно мощности для того, чтобы полностью обеспечить потребности потребителей по всей стране.