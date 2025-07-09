ВСУ продвинулись на севере Сумщины на фоне серии длительных контратак, – ISW

Украинские войска продолжают контрнаступление на севере Сумской области, постепенно отвоевывая позиции у российских сил. Последние геолокационные данные подтверждают продвижение ВСУ возле Кондратовки и других населенных пунктов. Россия перебрасывает резервы, чтобы сдержать давление украинских подразделений.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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ВСУ продвигаются возле Кондратовки

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что войска ВСУ смогли продвинуться между Кондратовкой и Константиновкой, а также на восток от Алексеевки. Кроме того, украинские силы вошли в Новониколаевку, расположенную к северо-востоку от Алексеевки. Российские военные блогеры тоже отмечая, что ВСУ частично контролируют северную и центральную части Кондратьевки.

Продвижение ВСУ в северном направлении Сумщины / Фото ISW

Российские источники утверждают, что украинское продвижение угрожает российским линиям снабжения вдоль дороги Новониколаевка – Владимировка. Для сдерживания наступления Россия перебросила подразделения 40 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в Кондратьевку. В то же время 155 бригада морской пехоты пытается удержать позиции южнее Алексеевки, несмотря на давление украинских войск.

Российское наступление на Сумщине замедлилось.

Темпы российского наступления на севере Сумской области снизились еще с конца мая. В июне украинские войска начали активные контратаки, возвращая ряд населенных пунктов. Президент Зеленский подтвердил, что ВСУ восстановили контроль над Андреевкой и имеют успехи в других районах севера Сумщины.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский отметил, что бои на Северо-Слобожанском направлении остаются интенсивными. Российское командование уже перебросило часть своих беспилотных и морских подразделений в Донецкую область, снижая приоритет Сумского направления. В то же время не исключено, что Россия попытается снова усилить свои войска в регионе, чтобы сохранить угрозу для города Сумы.