Ситуация сложная, может обостриться, – Кириленко об увеличении давления россиян на Донбассе

Россияне собираются концентрировать большее количество войск на Донбассе. Председатель ОВА Павел Кириленко поделился своим видением на этот счет.

По его словам, ситуация острая. Есть опасения, что она обострится еще больше, передает 24 канал.

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Продолжаются ожесточенные бои, и мы видим как враг концентрирует свои силы с юга области. Усиливаются оккупанты и в обход Мариуполя. Мы понимаем их действия и с севера, там, где Донецкая область граничит с Харьковской,

– сказал Кириленко.

Он в очередной раз подчеркнул, что ситуация может и усложниться, и Украина это понимает. Глава ОВА заверил, что они к этому готовы и делают все, чтобы помогать ВСУ.

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