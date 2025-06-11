Появились новые направления: какова ситуация на фронте

За последний месяц, анализируя ситуацию на поле боя, к Луганской, Донецкой, Харьковской областям присоединяется Сумская и Днепропетровская. Враг имеет продвижение на Сумщине, а на Днепропетровщине с большой вероятностью уже присутствует.

Об этом в эфире 24 Канала отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, озвучив, что на Днепропетровщине три недели назад была объявлена эвакуация жителей из 15 населенных пунктов (небольшие поселки), которые расположены на границе с Донецкой областью.

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Критическая отметка для Сумщины

Аналитики DeepState показывают, что россияне на Сумщине контролируют более 250 квадратных километров территории, но по факту, по словам Ступака, может быть на 10 – 20% больше. Ориентировочно до города Сумы врагу остается дойти по разным оценкам 20 километров.

Это критическая отметка, после которой могут произойти хаотичные обстрелы города, как это уже было на прошлой неделе. Я не хочу никого запугивать, но мы все понимаем, как действуют россияне,

– озвучил Ступак.

Он прогнозирует, что противник будет применять для обстрелов все, что только сможет: дроны, артиллерию, системы залпового огня, КАБы. DeepState показывает вектор движения России, который указывает на то, что враг пытается обойти Сумы с востока (слева) и перерезать дорогу, которая соединяет Сумы с городом Глухов, Конотоп.

"Я думаю, что сил окружить город у россиян не будет, но сделать полуокружение, чтобы спровоцировать панику, перебои с продуктами и медикаментами – это противник имеет целью реализовать", – отметил экс-сотрудник СБУ.

Вражеские дроны в воздушном пространстве Днепропетровщины

По Днепропетровщине, Ступак обратил внимание на то, что DeepState отрицает там присутствие россиян, но аналитики, по его словам, нарисовали символическую линию границы между Днепропетровской областью и территорией, которую контролирует Россия.

Менее чем 100 метров в ширину. Это ни о чем. С большой вероятностью я предполагаю, что армия России уже физически присутствует на территории Днепропетровщины,

– озвучил Ступак.

Он подытожил, что следует понимать, что российская беспилотная авиация (дроны, которые залетают вглубь на 10 – 15 километров) точно имеется в воздушном пространстве этой области и уже пытается атаковать ряд целей там.