Россия будет усиливать обстрелы Сумщины: имеет ли ресурсы для наступления

ГУР прогнозировало возможное наступление россиян на Харьковскую и Сумскую области. На Харьковщине враг уже усилил давление, осуществив попытку прорыва границы.

Военный эксперт Владислав Селезнев отметил 24 Каналу, что в ближайшее время оккупанты, вероятно, усилят обстрелы Сумщины и активно будут действовать вражеские диверсанты.

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Может ли Россия пойти в наступление на Сумщину

Селезнев отметил, что Сумщина действительно является славным партизанским краем. В то же время там прежде всего лесистая местность, а это в определенной степени облегчает деятельность вражеских диверсионно-разведывательных групп. Ведь те могут скрыто перемещаться по нашему приграничью.

Но украинские Силы обороны работают на опережение, создавая соответствующие засады, чтобы максимально усложнить деятельность вражеских ДРГ,

– сказал военный эксперт.

По его мнению, в ближайшей перспективе наше приграничье на Сумщине ждут масштабные минометные и артиллерийские обстрелы со стороны российских оккупантов. Также противник будет применять управляемые авиационные бомбы и запускать диверсантов.

Но говорить о каком-то масштабном продвижении на этих территориях, видимо, не стоит,

– заявил Селезнев.

По его словам, у россиян точно нет ресурсов для масштабного вторжения и тем более оккупации Сум. И вряд ли они найдутся у противника в обозримой перспективе.

В то же время он отметил, что начальник местной ОВА Владимир Артюх не зря настаивает на том, чтобы жители приграничья на Сумщине покинули опасные районы, ведь вражеские диверсанты не гнушаются тем, чтобы убивать гражданских лиц, живущих недалеко от границы с Россией. Поэтому находиться там, где действует противник, смертельно опасно.

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