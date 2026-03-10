Больше не осилят: Братчук раскрыл замысел россиян относительно Сумщины и Харьковщины
- Российские силы пытаются создать "буферные зоны" в приграничных территориях Украины. Они захватывают некоторые участки территории вблизи государственной границы. Это происходит на Сумщине.
- Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук объяснил, какие намерения у врага.
Украинские военные уже говорили о намерении врага создать так называемую "зону влияния" на Харьковщине и Сумщине. Они не готовы там к активным боевым действиям, поэтому действуют несколько по-другому.
Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что враг довольно давно говорит о создании так называемой "буферной зоны" в украинском пограничье глубиной в 15 – 20 километров. Дальше они продвинуться не осилят.
Почему у врага именно такие намерения?
По словам Братчука, на Харьковщине и Сумщине действует вражеская группировка "Север". Его задача – создать такие буферные зоны на севере нашего государства.
Там речь не идет об активных боевых действиях и постоянных штурмах. Враг хочет имитировать боевые действия, чтобы Силы обороны Украины перебрасывали туда дополнительные подразделения для присутствия.
Враг не готов пойти там в большое наступление. Поэтому он хочет создать постоянный источник напряжения. Эта продолжается уже несколько десятков месяцев. Враг имитирует вот эти источники напряжения. Заходит в "серую зону", похищает людей для пополнения обменного фонда,
– рассказал Братчук.
Какова ситуация на Сумщине?
- Командующий Группировки объединенных сил Михаил Драпатий рассказал, что российские оккупанты усилили давление на Сумском направлении. Они захватывают приграничные села на Сумщине. Это происходит даже в тех районах, где нет линии фронта.
- Военный сравнит это с тактикой "тысячи порезов" или отвлекающими операциями. При этом нельзя считать этот участок фронта второстепенным направлением.
- В DeepState рассказали, что недавно враг залез в еще несколько населенных пунктов возле государственной границы на Сумщине. Участок в районе села Грабовское, который враг взял под контроль в декабре 2025, уже превратился в площадь в 45 квадратных километров оккупированной зоны.