Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что оккупанты пытаются бить по инфраструктуре, которая связана со связью.

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Преимущественно они запускают ракеты Х-59, некоторые модификации которой имеют дальность до 300 километров. Также россияне используют авиабомбы.

Как с этим бороться

Как отметил Свитан, ракеты можно перехватить с помощью зенитных ракетных комплексов или с помощью тех же самолетов. С планирующими авиабомбами ситуация несколько сложнее. Они могут пролететь около 70 километров.

Российские самолеты подлетают где-то на расстояние до 50 километров до нашей границы. Оттуда запускают авиабомбы. Соответственно авиабомбы залетают где-то на 20 километров вглубь нашей территории. Это если самолет не подлетит ближе,

– сказал Свитан.

Сейчас основные ЗРК Украины – С-300. Они имеют ограниченные возможности по дальности поражения. Российские самолеты на этом направлении можно уничтожить с помощью того же ЗРК Patriot, которых, к сожалению, пока Украина не имеет слишком много. Также можно использовать различные гибридные варианты, когда локатор будет от другой системы, а пусковые установки – от Patriot.

Ситуация на Сумщине: кратко