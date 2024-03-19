Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що окупанти намагаються бити по інфраструктурі, яка пов'язана зі зв'язком.

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Переважно вони запускають ракети Х-59, деякі модифікації якої мають дальність до 300 кілометрів. Також росіяни використовують авіабомби.

Як з цим боротися

Як наголосив Світан, ракети можна перехопити за допомогою зенітних ракетних комплексів або за допомогою тих ж літаків. З плануючими авіабомбами ситуація дещо складніша. Вони можуть пролетіти близько 70 кілометрів.

Російські літаки підлітають десь на відстань до 50 кілометрів до нашого кордону. Звідти запускають авіабомби. Відповідно авіабомби залітають десь на 20 кілометрів вглиб нашої території. Це якщо літак не підлетить ближче,

– сказав Світан.

Зараз основні ЗРК України – С-300. Вони мають обмежені можливості по дальності ураження. Російські літаки на цьому напрямку можна знищити за допомогою того ж ЗРК Patriot, яких, на жаль, поки Україна не має надто багато. Також можна використовувати різні гібридні варіанти, коли локатор буде від іншої системи, а пускові установки – від Patriot.

Ситуація на Сумщині: коротко