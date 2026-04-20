В сети говорили об "угрозе полуокружения Сум": Силы обороны рассказали о ситуации в регионе

Силы обороны Украины прокомментировали информацию о якобы угрозе полуокружения Сум. Сейчас российские войска контролируют только пограничную полосу.

Несмотря на попытки продвижения, враг не смог приблизиться к областному центру. Об этом информирует Группировка объединенных сил.

Какова сейчас ситуация на Сумщине?

Заметим, за оборону южной части Сумщины отвечает Группировка объединенных сил. По данным пресс-службы, враг после многомесячных попыток продвинуться вглубь Сумской области пока захватил только пограничные населенные пункты, в частности Грабовское и Миропольское.

Таким образом, пограничная зона контроля оккупантов имеет глубину до 3 – 4 километров, тогда как до города Сумы – более 35 километров,

– добавили в УОС.

Военные призвали делать прогнозы по окружению города с востока с учетом приведенных фактов. В то же время в пресс-службе добавили, что все попытки противника инфильтроваться в Украину оперативно останавливаются, поэтому его планы останутся нереализованными.

"Оккупанты не будут иметь успеха, и свои "мечты" о любых "охватах" и "окружении" пусть оставляют при себе", – отметили в УОС.

Напомним, несколько ранее офицер СОУ, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщал, что в приграничье Сумщины продолжается инфильтрация противника. Враг активизирует штурмовые действия, прикрываясь ранней растительностью. По словам Коваленко, ситуация на этом участке фронта напряженная, однако продвинуться вглубь территории вражеским войскам не удалось.

Силы обороны Украины делают все возможное для того, чтобы не дать врагу возможности увеличить зону присутствия на Сумщине, у врага значительные потери,

– добавил офицер.

К слову! Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии 24 Канала предположил, что вражеские войска пытаются активизировать военные действия на Сумщине, чтобы отвлекать внимание Сил обороны Украины от важных направлений, в частности Константиновки и Покровско-Миргородской агломерации. По его словам, напряженная ситуация на Сумщине сейчас продолжается на территории около 300 квадратных километров. Впрочем точной информации о количестве вражеских войск нет.

