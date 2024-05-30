ВСУ готовы к любым вызовам: в Сумской ОВА сказали, есть ли опасность наступления России

Американские аналитики, а также командование ВСУ отмечают, что враг продолжает накапливать свои силы на границе с Харьковщиной. Нельзя исключать, что оккупанты планируют наступление и на Сумскую область.

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх рассказал 24 Каналу, что Совет обороны Сумской области рассматривал обстановку, которая сложилась в приграничье, и сделал вывод, что ситуация контролируемая, хотя и напряженная. Враг продолжает систематически обстреливать ракетами и артиллерией пограничные общины, и Вооруженные Силы готовы к любым вызовам со стороны оккупанта.

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ВСУ рассматривают все возможные ситуации

Сумская военная администрация обладает разведывательной информацией о ситуации на стороне врага – в Курской области.

Мы знаем, сколько там находится войск, какая их численность. Из выводов Совета обороны известно, что группировка со стороны врага, которая сегодня могла бы осуществить наступление, не существует. Хотя мы должны четко понимать возможности врага, который обладает современным оружием, что такие группировки он может создать очень быстро,

– подчеркнул Владимир Артюх.

Прежде всего ВСУ сейчас рассматривают все возможные ситуации с учетом и наших войск, и с учетом действий врага.

В Сумской ОВА четко понимают, что происходит на Харьковском направлении, и анализируют эту ситуацию, а также готовятся к возможным действиям врага.

Для этого Вооруженными Силами проводятся определенные мероприятия, чтобы оборонительные способности, включая помощь военной областной администрации, районных военных администраций, общин, росли.

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