Живицкий призвал жителей Сумщины воздержаться от поездок в пограничную зону

Российские захватчики продолжают бить по Сумщине. Ситуация на этом направлении остается напряженной и опасной.

Жителям Сумщины следует воздержаться от поездок в пограничную зону

Поэтому глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий обратился к местным жителям. Он призвал их не игнорировать сигналы тревоги, а также не посещать 10-километровую пограничную зону.

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Сумщина. Ко вниманию жителей общин, входящих в зону боевых действий: прислушивайтесь к сигналам сирен. Также мирным жителям следует воздержаться от поездок в 10-ти километровую пограничную зону сегодня,

– написал он.

Кроме того, Живицкий призвал граждан не обсуждать в чатах и социальных сетях информацию об обстрелах, пока не появится официальная информация от местных властей или военных. "Не помогайте врагу корректировать огонь", – подчеркнул он.

Как оккупанты били по Сумщине: последние новости

С 29 по 30 июня в Сумской области было неспокойно. Оккупанты обстреливали регион, в частности для атак использовали вертолет и беспилотники. К сожалению, в результате вражеских атак есть жертва и пострадавшие.

Краснопольская община пострадала больше всего, ведь россияне открыли огонь из минометов, запустив 20 снарядов. Затем "прилетели" 25 снарядов из реактивной артиллерии и 47 из самоходных артиллерийских установок. После этого вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство – 1 человек погиб, а еще 3 получили ранения.

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