Россияне заходят с трех сторон, – генерал армии описал ситуацию на Сумском направлении
- Российские силы наступают на Сумщину с трех направлений: центра, севера и юга, привлекая до 50 тысяч оккупантов.
- Захватчики активно используют беспилотники и различные системы, но украинские силы разрабатывают стратегии для их нейтрализации.
Ситуация на Сумском направлении очень сложная. Там движется до 50 тысяч оккупантов. Это достаточно большая группировка врага.
Россияне наступают на Сумы с трех сторон. Это 24 Каналу отметил генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
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"Они заходят на Сумщину с трех сторон – центр, север и юг. Эти все направления, которые они пробивают, уничтожая населенные пункты, наши укрепрайоны. Мы отходим с целью сохранения личного состава. Тогда наносим удары на села, территории, где враг заходит", – сказал он.
Далее расположены мощные укрепрайоны, которые будут служить не только мощным заслоном, но и местом размещения ударных зенитно-ракетных и других огневых средств, которые могут поражать захватчиков.
Как ослабить потенциал врага
Николай Маломуж предположил, что сейчас украинские защитники смогут применить эти силы и средства. Тогда враг уже не сможет так легко наступать большими силами в направлении Сум.
На Сумском направлении сложная ситуация. Кроме живой силы, захватчики используют большое количество беспилотников, зенитно-ракетных систем, КАБов и так далее, которые постоянно работают по нашим позициям. Однако ВСУ уже отрабатывают модель, как их нейтрализовать.
Думаю, сегодня сверхважно в этом секторе, кроме обороны, уничтожать резервы, которые подтягиваются, которые усиливают ударные группы россиян. Нам надо обнаруживать их с помощью дронов, агентурной и технической разведки и наносить удары. Это будет ослаблять потенциал врага по наступлению в конкретных секторах на Сумщине,
– подчеркнул генерал армии.
По его словам, нужно бить по всем системам и резервах врага, которые движутся на Сумщину. Тогда у россиян не будет шансов для каких-то системных продвижений.