Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко. По его словам, россияне уже делали попытки заходить в тыл из Полог, но им не удалось.
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Неудачные попытки врага атаковать тыл
Сергей Лишенко считает, что россияне надеются, что ВСУ "расслабятся", не прикроют свои фланги, а оккупанты в то время возьмут в кольцо и уничтожат самые эффективные силы украинских защитников.
Сегодня ВСУ зачищают фланги, расширяют плацдарм для наступления, чтобы не дать врагу возможности атаковать. Были попытки атак со стороны Полог, но они провалились. Врагу не удалось зайти в тыл,
– отметил он.
Ситуация в Токмаке: главное
- В конце сентября разведка Эстонии отмечала, что Россия усиливает оборону на Юге Украины. В частности, захватчики укрепляют оборону возле Токмака и строят новую линию укреплений по пути в Бердянск Запорожской области.
- Как рассказывал городской голова Мелитополя Иван Федоров, вокруг Токмака россияне заливают окопы бетоном и строят новые линии обороны.
- В пятницу, 6 октября, британская разведка сообщила, что россияне укрепляются возле Токмака, строят новые оборонительные сооружения. Они заливают окопы бетоном и делают блиндажи. Также разведчики написали об эвакуации семей российских офицеров из Токмака.
- Агенты движения "Атеш" показали оборонительные укрепления на подступах к Токмаку. Партизанам удалось разведать две позиции оборонительных линий: вдоль дороги "Т0408" на выезде из Токмака в сторону населенного пункта Солодка Балка и на выезде из поселка Очеретоватое в сторону Токмака, по дороге "Т0401".