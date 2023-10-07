Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. За його словами, росіяни вже робили спроби заходити у тил з Полог, але їм не вдалося.

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Невдалі спроби ворога атакувати тил

Сергій Лишенко вважає, що росіяни сподіваються, що ЗСУ "розслабляться", не прикриють свої фланги, а окупанти у той час візьмуть у кільце та знищать найефективніші сили українських захисників.

Сьогодні ЗСУ зачищають фланги, розширюють плацдарм для наступу, щоб не дати ворогу можливості атакувати. Були спроби атак з боку Полог, але вони провалилися. Ворогу не вдалося зайти у тил,

– зазначив він.

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