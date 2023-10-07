Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. За його словами, росіяни вже робили спроби заходити у тил з Полог, але їм не вдалося.
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Невдалі спроби ворога атакувати тил
Сергій Лишенко вважає, що росіяни сподіваються, що ЗСУ "розслабляться", не прикриють свої фланги, а окупанти у той час візьмуть у кільце та знищать найефективніші сили українських захисників.
Сьогодні ЗСУ зачищають фланги, розширюють плацдарм для наступу, щоб не дати ворогу можливості атакувати. Були спроби атак з боку Полог, але вони провалилися. Ворогу не вдалося зайти у тил,
– зазначив він.
Ситуація у Токмаку: головне
- Наприкінці вересня розвідка Естонії зазначала, що Росія посилює оборону на Півдні України. Зокрема, загарбники зміцнюють оборону біля Токмака та будують нову лінію укріплень на шляху до Бердянська Запорізької області.
- Як розповідав міський голова Мелітополя Іван Федоров, навколо Токмака росіяни заливають окопи бетоном та будують нові лінії оборони.
- У п'ятницю, 6 жовтня, британська розвідка повідомила, що росіяни укріплюються біля Токмака, зводять нові оборонні споруди. Вони заливають окопи бетоном і роблять бліндажі. Також розвідники написали про евакуацію сімей російських офіцерів із Токмака.
- Агенти руху "Атеш" показали оборонні укріплення на підступах до Токмака. Партизанам вдалося розвідати дві позиції оборонних ліній: вздовж дороги "Т0408" на виїзді з Токмака у бік населеного пункту Солодка Балка та на виїзді з селища Очеретувате у бік Токмака, дорогою "Т0401".