Почему оккупанты переодеваются в гражданскую одежду: военный объяснил тактику врага

В Торецке оккупанты переодеваются в гражданскую одежду. В частности, переодетый россиянин был замечен во время перемещения и разведывательно-диверсионной деятельности. Они выбирают такую тактику по одной причине.

Дело в том, что операторы дронов, артиллеристы не открывают огонь сразу по людям в гражданской одежде. Об этом 24 Каналу рассказал командир 9-й механизированной роты 28-й ОМБр, капитан Иван Яблонский.

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"Сначала надо идентифицировать, враг ли это, или нет. Например, если человек идет в гражданском, но под курткой прячет автомат, то все равно мы его идентифицируем и наносим ему огневое поражение, возможно, даже уничтожаем. Но на идентификацию такой цели уходит больше времени, из-за чего они и прибегают к такой тактике", – объяснил он.

В частности, командир вспомнил, как примерно два месяца назад один оккупант переоделся в гражданское и пытался зайти к нашим бойцам на позицию. Они его вовремя обнаружили, во время обыска нашли у него гранату. Россиянина передали для допроса.

Ситуация на Торецком направлении

Иван Яблонский отметил, что на Торецком направлении ситуация напряженная, но управляемая. Враг постоянно осуществляет штурмовые действия. Несколько раз в неделю, иногда – несколько раз в день. Все зависит от пехоты и от того, насколько успешно захватчики смогли накопить свои штурмовые отряды.

Сейчас наша бригада успешно отражает все штурмы. Уже примерно 3 месяца мы сторожим северные окраины Торецка. Пока все штурмы мы отбили. Почти все штурмовики обычно уничтожаются,

– подчеркнул военный.

Механизированных штурмов врага не было зафиксировано. Россияне штурмуют в основном малыми пехотными группами. Такие группы достаточно эффективно отслеживаются украинскими дронами, уничтожаются или беспилотниками, или артиллерией, или уже огнем пехоты, если оккупанты смогли подойти близко к позициям украинских защитников.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки на Торецком направлении вражеские силы 14 раз пытались продвинуться в районах Крымского, Леонидовки, Торецка и Щербиновки.