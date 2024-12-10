Борьба идет буквально за каждый этаж, – ОТГ "Луганск" о тяжелых боях с оккупантами в Торецке

Ситуация на Торецком направлении в Донецкой области остается сложной из-за давления оккупантов. В самом Торецке продолжаются тяжелые бои внутри города.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасии Бобовниковой в эфире национального марафона.

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Какая ситуация на Торецком направлении сейчас

Анастасия Бобовникова отметила, что в самом Торецке идут бои, но пока трудно сказать, какая часть города находится под контролем России, а какую контролируют Силы обороны.

Борьба идет буквально за каждый подъезд, за каждый этаж. Мы сдерживаем врага и даже за какое-то продвижение он платит огромную цену своим личным составом. Буквально за день они (россияне – 24 Канал) теряют до 100 человек. Представьте, какие "мясные" штурмы происходят за день только в этом городе,

– сказала пресс-секретарь.

Кроме того, она также рассказала о ситуации вблизи города Часов Яр в Донецкой области. Бобовникова подчеркнула, что сейчас захватчики не проводят там активных штурмов, но начинают вести разведку лобовыми атаками, которые имеют целью выявить слабые места в украинской обороне.

"Это выглядит довольно жестко, потому что они просто бегут на наши позиции. Кто добежал, тот выжил и попал в плен", – рассказала представитель ОТГ "Луганск".

По ее словам, в направлении Часового Яра россияне действуют без использования самокатов, но перелезают через канал Северский Донец – Донбасс и именно таким образом пытаются просачиваться в сам город.