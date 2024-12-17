За шахту "Центральную" в Торецке сейчас идут сложные бои, – ОТУ "Луганск"

Российская оккупационная армия не прекращает штурмы Торецка в Донецкой области. В частности сейчас жесткие бои идут за шахту "Центральную" в городе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря ОТГ "Луганск" Анастасию Бобовникову в эфире телемарафона. Сейчас россияне продолжают атаковать Торецк, используя артиллерию, авиацию и кассетные боеприпасы.

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Что сейчас происходит в Торецке

Анастасия Бобовникова рассказала, что сейчас за шахту "Центральную" в Торецке идут сложные бои. Она добавила, что шахта – это укрепление, высота, а также вокруг нее есть терриконы.

Сейчас мы ведем бои и не дадим врагу захватить эту шахту. Так, их (россиян, – 24 Канал) очень много, противник давит постоянно и ситуация очень сложная,

– отметила пресс-секретарь ОТГ "Луганск".

В то же время, по ее словам, говорить о том, что оккупанты зашли на шахту "Центральную" сейчас рано.

К слову, днях украинские пилоты механизированного батальона "Черный Ворон" показали ужасные кадры полностью разрушенного Россией Торецка. Отмечается, что несмотря на тяжелые погодные условия защитники непрерывно проводят разведку в городе.