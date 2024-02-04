Есть угроза вокруг Угледара: на сколько россиянами хватит наступательного потенциала
Россияне продолжают продвигаться в Авдеевке, где идут жесткие бои. В то же время захватчики имеют планы по продвижению на Угледар.
Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко сказал 24 Каналу, что ситуация в Авдеевке особенно обострилась на нескольких участках. Это также усиливает опасность на Угледарском направлении.
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Есть угроза
В Авдеевке, к сожалению, продвижение врага привело к тому, что логистический путь или "дорога жизни" через Орловку из-за боевых действий уменьшился с 10 до 4 километров.
По оценке защитников, уже не так безопасно выполнять задачи непосредственно в самой Авдеевке, чем на "дороге жизни", по которым поставляется все необходимое нашим бойцам для ведения боевых действий,
– подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.
В нескольких точках города ведутся боевые действия. На востоке – возле ресторанного комплекса "Царская охота", на севере – возле ресторана "Бревно", а также на южнее – в направлении Первомайского. Там враг пытается осуществить оперативное окружение.
"На южном направлении есть угроза Угледару. На этом участке фронта обострилась ситуация, и она требует со стороны Украины дополнительных резервов, которых имеем не так много – и по боеприпасам, и по живой силе", – отметил военный эксперт.
Нужно решить внутренние вопросы
В то же время по оценке западных специалистов свой наступательный потенциал Россия может удерживать до весны. Поэтому возникает важный вопрос, что Украина может противопоставить, чтобы остановить продвижение врага.
В этом смысле, по его мнению, особое значение приобретает военная помощь нашей стране от партнеров, а также решение внутренних задач по усилению личного состава и по закону о мобилизации.
"В случае, если затянется процесс его решения, то нужно рассмотреть возможность принятия дополнения. Оно должно позволить работать ТЦК и выполнять задачи перед нашими защитниками по укомплектованию бригад, которые в жестких условиях выполняют тяжелые задачи непосредственно на фронте", – отметил Игорь Романенко.
Ситуация на фронте: важное
- Россияне активизировали свои действия в районе Авдеевки, где на южном и северном участках ведутся жесткие бои. Враг продвинулся к Песчаному карьеру – на севере, и к ресторанному комплексу "Царская охота" – на юге.
- Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что продвижение оккупантов – это "очень серьезно". В то же время враг несет огромные потери в Авдеевке, по его словам, "соотношение потерь в Авдеевке" примерно 1 к 12.
- Ранее разведка Великобритании сообщала, что для россиян пока Авдеевка является приоритетом на фронте. Они проводят наступление на город с трех направлений, чтобы попытаться окружить его с юга, севера и востока.
- В то же время российские захватчики концентрируют живую силу – до 40 тысяч – для атак на Авдеевку. Часть этого количества личного состава врага сосредоточена вблизи Волновахи, Марьинки и Угледара. Именно на этих участках фронта могут состояться активные наступательные действия врага.