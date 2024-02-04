Есть угроза вокруг Угледара: на сколько россиянами хватит наступательного потенциала

Россияне продолжают продвигаться в Авдеевке, где идут жесткие бои. В то же время захватчики имеют планы по продвижению на Угледар.

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко сказал 24 Каналу, что ситуация в Авдеевке особенно обострилась на нескольких участках. Это также усиливает опасность на Угледарском направлении.

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Есть угроза

В Авдеевке, к сожалению, продвижение врага привело к тому, что логистический путь или "дорога жизни" через Орловку из-за боевых действий уменьшился с 10 до 4 километров.

По оценке защитников, уже не так безопасно выполнять задачи непосредственно в самой Авдеевке, чем на "дороге жизни", по которым поставляется все необходимое нашим бойцам для ведения боевых действий,

– подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

В нескольких точках города ведутся боевые действия. На востоке – возле ресторанного комплекса "Царская охота", на севере – возле ресторана "Бревно", а также на южнее – в направлении Первомайского. Там враг пытается осуществить оперативное окружение.

"На южном направлении есть угроза Угледару. На этом участке фронта обострилась ситуация, и она требует со стороны Украины дополнительных резервов, которых имеем не так много – и по боеприпасам, и по живой силе", – отметил военный эксперт.

Нужно решить внутренние вопросы

В то же время по оценке западных специалистов свой наступательный потенциал Россия может удерживать до весны. Поэтому возникает важный вопрос, что Украина может противопоставить, чтобы остановить продвижение врага.

В этом смысле, по его мнению, особое значение приобретает военная помощь нашей стране от партнеров, а также решение внутренних задач по усилению личного состава и по закону о мобилизации.

"В случае, если затянется процесс его решения, то нужно рассмотреть возможность принятия дополнения. Оно должно позволить работать ТЦК и выполнять задачи перед нашими защитниками по укомплектованию бригад, которые в жестких условиях выполняют тяжелые задачи непосредственно на фронте", – отметил Игорь Романенко.

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