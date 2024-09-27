Когда ситуация в Угледаре стала необратимой

Поделюсь короткими информационными сообщениями по разным направлениям.

В Беларуси развернули ракетный взвод

1. Военно-политическое руководство Беларуси в лице Александра Лукашенко продолжает изображать "очень напуганного" маленького диктатора.

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15 зенитная ракетная бригада ВВС и войск ПВО вооруженных сил Беларуси, вероятно, развернула зенитный ракетный взвод (до 2 – 3-х боевых машин) из состава своей зенитной ракетной батареи, вооруженной зенитным ракетным комплексом 9К332МК на позиции в 7 – 8 километрах от Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Справка. ЗРК 9К332МК (Тор-2МК) – это белорусская версия российского ЗРК 9К332 (Тор-2М) на колесном шасси белорусского производства. По мнению российских "специалистов" и их белорусских коллег, этот тип ЗРК (с ракетой 9М331) является одним из наиболее эффективных средств борьбы с ударными БПЛА оперативно-тактического уровня.

Хотя эта информация еще требует дополнительной верификации, однако представляется достаточно правдоподобной. Ведь в самой Беларуси тамошние военные считают и неоднократно об этом заявляли, что развертывание ЗРК этого типа для прикрытия Мозырского НПЗ является "обоснованным и оправданным" особенно в условиях "качественного и количественного наращивания Украиной парка своих ударных БПЛА".

К сведению, во время последней войны между Арменией и Азербайджаном по крайней мере один армянский ЗРК Тор – М2КМ был уничтожен азербайджанскими БПЛА во время боевых действий в ноябре 2020 года.

Как решилась судьба Угледара

2. Несмотря на целый ряд громких заявлений и "экспертных оценок" положительного направления реальность в районе Соледара развивается не так. Россияне продолжают сжимать район обороны ВСУ в Угледаре одновременно с запада и востока.

Очевидно, противник уже занял восточную часть города, а также практически вышел на западную окраину, пересекая дорогу Павловка – Богоявленка.

По сути, у наших подразделений, которые еще ведут бои в городе, остается только одна дорога для отхода – на Богоявленку. Учитывая факт, что противник уже занял территорию шахты "Южнодонбасская №3", то даже этот путь сейчас выглядит проблематично. Обидно, что враг это видит и пытается реализовать в виде окружения всего Угледарского района обороны ВСУ.

Как по мне, судьба Угледара была решена не в самом городе или непосредственно вокруг города, а на западных и северных флангах.

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Для того чтобы удержать Угледар, надо было удержать Водяное и не дать противнику перейти реку Кашлагач между Павловкой и Пречистовкой, по крайней мере значительными силами.

После того как противнику это удалось осуществить, Угледар был уже обречен. ВСУ сейчас "не в той форме", чтобы контратакующими действиями в случае продвижения противника на каком-то угрожающем для себя участке мгновенно и результативно восстанавливать положение.

Но удивляет не это – удивляет другое. Возможность обхода россиянами Угледара на запад все видели еще с весны. О том, что, вероятно, войска 29-й общевойсковой армии из состава УВ "Восток", а также весь российский 68-й АК будут задействованы в интересах УВ "Юг" в районе Угледара я писал еще весной.

Это не является каким-то особым даром предвидения. Любой курсант любого военного учебного заведения более-менее знает особенности основных тактических приемов уровня взвод-рота, посмотрев на карту боевых действий по состоянию на весну 2024-го, также все это предсказал бы.

Какую армейскую авиацию использует враг

3. В интересах УВ "Север" россияне используют силы и средства армейской авиации преимущественно из состава 6-й армии ВВС и ПВО – 15 бригаду АА (авиабаза\АБ "Веретье", она же "Остров-5" и 332-й отдельный вертолетный полк – АБ "Прибылово" и "Пушкин").

В составе этого объединения есть еще 440 отдельный вертолетный полк, но его подразделения привлекаются к выполнению этих задач лишь периодически. 15 бригада АА – 4 эскадрильи:

2 боевых,

1 транспортно-боевая,

1 транспортная.

На вооружении вертолеты типа – "Ка-52", "Ми-28Н", "Ми-35М\Ми-24ВП", "Ми-8МТВ-5", "Ми-26". Это именно та бригада, по АБ которой был нанесен диверсионный удар в ночь на 31 октября 2022 года. В результате этого 2 единицы боевых вертолетов типа "Ка-52" были уничтожены, а еще два вертолета (тип не уточняется) были "существенно повреждены".

332-й ОВП – 3 эскадрильи:

2 боевых,

1 транспортно-боевая.

На вооружении находятся вертолеты типа – "Ми-28Н", "Ми-35М", "Ми-8МТВ-5".

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На Покровском направлении могут разрушиться все надежды врага

4. Командование противника после перегруппировки и переформатирования состава своих сил и средств на Покровском направлении уплотнило их оперативное построение в полосе своей 2-й общевойсковой армии благодаря перемещению туда частей и подразделений 41-й ОВА с Торецкого направления.

55 ОМСБр уже действует в направлении на Воздвиженку и Зеленое Поле, а боевые силы 27 мотострелковой дивизии противника, вероятно, в ближайшее время уплотнятся подразделениями 35 и 74 ОМСБр 41 общевойсковой армии.

Ее место на Торецком направлении, очевидно, займут формирования 51 ОВА, которым и придется "брать Торецк".

Это говорит, что Покровское направление для УВ "Центр" остается направлением главного удара, несмотря на то, что Кураховское направление также вошло в полосу его действия.

В целом передача в состав УВ "Центр" еще одной общевойсковой армии – 51-й ОВА из состава УВ "Юг" – выглядит достаточно логичным шагом российского командования. Ведь события в районе Селидово имеют прямое отношение к Покровскому направлению.

А собственных сил УВ "Центр" стало банально не хватать. Противник и так по меньшей мере две отдельные мотострелковые бригады из состава бывшего 1-го АК уже ранее привлекал к действиям в полосе УВ "Центр". А после того, как весь 1-й АК переформировали в общевойсковую 51 армию, это решение просто напрашивалось.

Относительно дальнейших действий противника в районе Селидово и в целом на Покровском направлении настораживают две вещи:

россияне прорвались на участке между Николаевкой и Гродовкой за рекой Журавка;

россияне имеют существенное, с тактической точки зрения, вклинение между Цукурино и Селидово до железной дороги, ведущей на север к Покровску.

С другой стороны, попытки противника пробиться в Селидово с юго-восточного направления, которые он осуществляет с 24-го числа, закончились для него неудачно.

Более того, передовые подразделения россиян, которые уже "видели" Центральную городскую больницу в Селидово, были вынуждены снова отойти чуть южнее. Аналогичные попытки прорваться в Селидово со стороны Михайловки и Мариновки для россиян пока неудачные.

Город Селидово держится, а это значит, что шансы противника окружить, или даже попытаться отрезать наши подразделения, которые обороняются к югу от рубежа Цукурино – Желанное Второе выглядят не очень.

Как по мне, у ВСУ все еще есть шансы превратить Покровское направление в место, которое разрушит надежду российского командования. Эти шансы совсем не маленькие.

В течение октября от украинского командования на этих двух направлениях – Покровском и Кураховском – нужны будут очень взвешенные и грамотные решения.