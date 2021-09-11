Ситуация ухудшилась, – Наев рассказал об обстановке на фронте

Сергей Наев заявил, что ситуация на фронте значительно ухудшилась. Командующий Объединенных сил ВСУ заявил, что не наблюдают подготовки боевиков к наступлению.

Сергей Наев отметил, что враг продолжает обстреливать украинские позиции. Об этом Наев заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" 10 сентября.

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Обстановка тактическая – ухудшилась. Непосредственно на линии соприкосновения враг осуществляет обстрелы украинских позиций с применением ствольной артиллерии, минометов, снайперского оружия, иногда – применяют противотанковые ракетные комплексы,

– заявил Наев.

Он также пояснил, что накоплений войск или приготовлений к наступательным действиям пока – не обнаружили. Однако Сергей Наев заверил, что нашим войскам отдано распоряжение об адекватном ответе в случае необходимости.

"Активизация на линии соприкосновения в районе ООС связывается с политическими процессами", – заверил Сергей Наев.

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