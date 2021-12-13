Ситуация на украинско-российской границе остается сложной, – Минобороны

Россия продолжает вести гибридную войну, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Украины. Кремль демонстрирует свою военную силу у границ и намерения ее применить.

По информации Министерства обороны Украины, Россия периодически перекидывает и накапливает войска у границ. Таким образом, страна-агрессор пытается поддерживать напряжение в регионе и давить на соседей.

К теме "Готовы реагировать на агрессию": что будет с Харьковом, если Россия в очередной раз нападет

"Ситуация вокруг украинских границ остается сложной", – подчеркнули в Минобороны.

Ситуация на границе с Россией

Кроме переброски российских подразделений, украинская разведка фиксирует поставки оружия и военной техники к границе с Украиной. Кремль передислоцирует армию из районов проведения учений, а технику оставляет.

В Минобороны убеждены, что тактика России заключается в давлении на украинские власти и руководство других стран. Таким образом Путин пытается принудить Запад к диалогу по важным для себя вопросам.

Речь идет о возобновлении полного контроля над Украиной и срыве евроатлантических стремлений нашего государства.

Провокации Кремля

Россия также перекрыла почти 70% акватории Азовского моря, чтобы подвергнуть Украину провокациям. ВСУ готовы к любому сценарию и постоянно обмениваются информацией с разведками других стран.

Актуально Флот России перекрыл 70% акватории Азовского моря, – Минобороны

Подразделения Воздушных сил круглосуточно дежурят в системе противовоздушной обороны Украины. К мониторингу привлекли более тысячи военных и несколько сотен единиц военной техники для защиты объектов критической инфраструктуры, в том числе мостов и электростанций.

Вооруженные Силы Украины готовы к любому развитию событий, готовы защищать Украину и давать отпор,

– отметили в Минобороны.

Россия стягивает войска к границам: что известно

В конце октября 2021 г. американская и украинская разведка обнародовали информацию о том, что Россия стянула к границам с Украиной более 90 тысяч военных.

Впоследствии министр обороны Алексей Резников заявил, что на границе с Россией могут быть 175 тысяч военных. Он призвал США, Великобританию и Канаду направить поближе свои подразделения.

В начале декабря немецкое издание BILD опубликовало карту потенциального нападения России на Украину. По этой информации, Владимир Путин стремится захватить две трети нашей страны, включая Киев.

Россия стягивает войска к границе с Беларусью: смотрите видео