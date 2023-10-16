Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, что российские захватчики тоже пробовали штурмовать Авдеевку, и нынешнее наступление на город не самое мощное.

К теме Почему Путин назвал бои в Авдеевке "активной обороной" россиян и какая там сейчас ситуация: анализ ISW

Нужно держать линию фронта в горячем состоянии

Город Авдеевка – это еще и высота в несколько десятков метров над Донецком. Это дает возможность украинским войскам, удерживающим этот укрепрайон и занимать полукруговую оборону.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

А западнее – в районе Карловского водохранилища – расположено достаточное количество наших дальнобойных артиллерийских батарей, удерживающих движение россиян в сторону Карловки. Именно поэтому они не могут выдвинуться из Песок, ведь батареи на высоком западном берегу делают невозможным замыкание кольца вокруг Авдеевки. Однако оккупанты не могут достать украинскую артиллерию,

– объяснил военный эксперт.

Это дает возможность удерживать уже 10-й год штурмовые атаки россиян на Авдеевку. И та, что была неделю назад, по словам полковника ВСУ в запасе, не самая мощная. Раньше были гораздо более сильные атаки – и по времени, и по применяемым боеприпасам.

Роман Свитан предположил, сколько может занять наступление россиян на Авдеевку: смотрите видео

Это была средняя атака, ее хватит максимум еще дней на 10, выполняя 10 – 15 атак в сутки. Ведь сил и средств у россиян недостаточно, чтобы постоянно держать под огневым контролем Авдеевку,

– заметил Роман Свитан.

Кроме того, оккупантам нужно поддерживать в горячем состоянии эту линию фронта, чтобы ВСУ перебросили сюда какую-то часть средств от наступательных действий украинских защитников, происходящих сейчас в районе Работино – из-под основного направления в сторону Токмака.

Что происходит вблизи Авдеевки