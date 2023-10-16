Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, что российские захватчики тоже пробовали штурмовать Авдеевку, и нынешнее наступление на город не самое мощное.
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Нужно держать линию фронта в горячем состоянии
Город Авдеевка – это еще и высота в несколько десятков метров над Донецком. Это дает возможность украинским войскам, удерживающим этот укрепрайон и занимать полукруговую оборону.
А западнее – в районе Карловского водохранилища – расположено достаточное количество наших дальнобойных артиллерийских батарей, удерживающих движение россиян в сторону Карловки. Именно поэтому они не могут выдвинуться из Песок, ведь батареи на высоком западном берегу делают невозможным замыкание кольца вокруг Авдеевки. Однако оккупанты не могут достать украинскую артиллерию,
– объяснил военный эксперт.
Это дает возможность удерживать уже 10-й год штурмовые атаки россиян на Авдеевку. И та, что была неделю назад, по словам полковника ВСУ в запасе, не самая мощная. Раньше были гораздо более сильные атаки – и по времени, и по применяемым боеприпасам.
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Это была средняя атака, ее хватит максимум еще дней на 10, выполняя 10 – 15 атак в сутки. Ведь сил и средств у россиян недостаточно, чтобы постоянно держать под огневым контролем Авдеевку,
– заметил Роман Свитан.
Кроме того, оккупантам нужно поддерживать в горячем состоянии эту линию фронта, чтобы ВСУ перебросили сюда какую-то часть средств от наступательных действий украинских защитников, происходящих сейчас в районе Работино – из-под основного направления в сторону Токмака.
Что происходит вблизи Авдеевки
- Оккупанты, по сообщению Генштаба, активизировали наступление вблизи Авдеевки. Они более 100 раз предпринимали попытки вытолкнуть украинских защитников со своих позиций. Однако Силы обороны остались на своих рубежах в районах восточнее Степного, Ласточкиного, Тоненького, Керамика, Северного, Невельского, Нетайлово и Первомайского Донецкой области.
- Кроме того, на Авдеевку захватчики наступают большими колоннами. Так же они поступали в начале войны. Такие действия оккупантов свидетельствуют о том, что у них очень ограниченный срок наступления на Авдеевку. Если бы они имели больше времени, то двигались бы по небольшим группам.
- В то же время в ГУР отметили, что активизация россиян вблизи Авдеевки направлена на то, чтобы заставить ВСУ перегруппировать свои силы и перебросить их с других участков фронта под этот город.