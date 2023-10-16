Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, що російські загарбники теж пробували штурмувати Авдіївку, і теперішній наступ на місто не є найпотужнішим.

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Потрібно тримати лінію фронту в гарячому стані

Місто Авдіївка – це ще й висота у кілька десятків метрів над Донецьком. Це дає можливість українським війська, які утримують цей укріпрайон та посідати напівкругову оборону.

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А західніше – в районі Карлівського водосховища розташована достатня кількість наших далекобійних артилерійських батарей, які утримують рух росіян у бік Карлівки. Саме тому вони не можуть висунутися з Пісок, адже ті батареї на високому західному березі унеможливлюють замкнення кільця довкола Авдіївки. Проте окупанти не можуть дістати українську артилерію,

– пояснив військовий експерт.

Це дає можливість утримувати вже 10-й рік штурмові атаки росіян на Авдіївку. І та, що була тиждень тому, за словами полковника ЗСУ в запасі, не найпотужніша. Раніше були набагато сильніші атаки – і за часом, і за застосовуваним боєприпасам.

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Це була середня атака, її вистачить щонайбільше ще днів на 10, виконуючи 10 – 15 атак на добу. Адже сил та засобів у росіян недостатньо, щоб постійно тримати під вогневим контролем Авдіївку,

– зауважив Роман Світан.

Крім того, окупантам потрібно підтримувати в гарячому стані цю лінію фронту, щоб ЗСУ перекинули сюди якусь частину засобів від наступальних дій українських захисників, які зараз відбуваються в районі Роботиного – з-під основного напрямку в бік Токмака.

Що відбувається поблизу Авдіївки