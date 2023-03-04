Россияне атакуют постоянно: 73-летний дедушка из Авдеевки уже 2 месяца живет в погребе

Российские оккупанты продолжают атаковать Авдеевку. Из-за постоянных обстрелов до сих пор оставшиеся там местные жители вынуждены прятаться в подвалах.

Среди них и 73-летний Фёдор Алексеевич. Он более 2 месяцев жил в погребе.

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Дедушка 2 месяца прожил в погребе

73-летний Федор Алексеевич из-за постоянных российских обстрелов с начала этого года прятался в подвале, расположенном возле многоквартирного дома. Об этом узнали украинские волонтеры из "Волонтерского дома" и пришли ему на помощь.

Они принесли пенсионеру продукты и фрукты, а также опустили их в погреб на веревке. Кроме этого, ему дали необходимые лекарства и теплые вещи.

Федор Алексеевич не хочет эвакуироваться в более безопасное место, несмотря на то, что за него волнуются дети и внуки.

Что делать? Я ведь не знаю, что там завтра будет. Может, завтра россияне туда пойдут, а я туда поеду,

– говорит мужчина.

Волонтеры помогли пенсионеру: видео

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Оккупантам приказали захватить Авдеевку до марта

Глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш рассказал, что сейчас в районе Авдеевки находятся первый армейский корпус квазиреспублики Донецкой области и 96-я парашютно-десантная дивизия вооруженных сил России.

Кроме того, накануне там была бригада незаконной вооруженной группировки "Пятнашка", в которой воюют наемники со всего мира. Однако уже вторую неделю их не видно. Была информация, что эта группировка была ликвидирована.

Впрочем, вероятнее всего, они пошли на доукомплектование или их перебросили на другое направление,

– предположил глава Авдеевской городской ВГА.

По его словам, из перехваченных разговоров врага становится понятно, что перед оккупационным войском была поставлена задача взять Авдеевку. Россияне постоянно переносят даты захвата города, но чаще всего в эфирах раздавался приказ захватить его до 1 марта.