КАБы прилетают на дым в буржуйках: почему в Авдеевке до сих пор остаются гражданские жители
Прифронтовая Авдеевка подвергается российским атакам с 2014 года. С 10 октября 2023-го началась новая фаза обострения – враг постоянно обстреливает город и дорогу из него.
Несмотря на постоянные прилеты и отсутствие всех коммуникаций, по состоянию на утро 6 декабря в населенном пункте остаются 1282 человека. К счастью, детей уже давно нет, сказал 24 Каналу глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.
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По его словам, эвакуация продолжается, но за последнюю неделю ее темп существенно снизился. Если раньше выезжало до 20 человек, то теперь – до 5–6.
В каких условиях живет Авдеевка
В городе уже долгое время нет никаких коммуникаций. Электричество, газ и тепло были в последний раз весной 2022 года, а централизованная вода – еще до полномасштабного вторжения.
С осени 2022 года все живут в подвалах. Там стоят буржуйки, люди их разжигают. Враг запускает "Орланы", видит, откуда идет дым, и туда прилетают КАБы, ствольная артиллерия больших калибров,
– отметил Барабаш.
Если до полномасштабной войны люди еще как-то передвигались по городу, ходили друг к другу в гости, то теперь мелкими перебежками за гуманитаркой – и обратно.
Почему люди не уезжают из Авдеевки
Прежде всего, надо понимать нашу украинскую ментальность: "Мой дом – моя крепость". Даже если эта крепость разрушена, все равно это "моя земля",
– подчеркнул Барабаш.
В частности, люди боятся дороги, которую постоянно обстреливают россияне. Но самый главный страх – больше никогда не вернуться домой.
Несмотря на все, в Авдеевке остаются люди: смотрите видео 24 Канала
Ситуация возле Авдеевки: последние новости
- Активизацию россиян возле Авдеевки связывают с потребностью хоть каких-то "побед" перед президентскими выборами в России. Так, Владимир Путин приказал захватить город до 14 декабря, когда он проведет "прямую линию" с народом.
- Враг не жалеет своей живой силы и прибегает к лобовым атакам. Однако ни это, ни его безумные потери не могут существенно повлиять на карту боевых действий.
- В последнее время продолжаются тяжелые бои в районе Авдеевского коксохимического завода и промзоны. Россияне атакуют не только украинские позиции, но и гражданских в самом городе.