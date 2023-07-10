Бахмут в полуокружении: ВСУ будут просто уничтожать россиян артиллерийским огнем

Украинские силы имеют определенные успехи на Бахмутском направлении. Наши защитники берут под огневой контроль город, где враг находится в ловушке.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что дороги, по которым осуществляется снабжение группировки врага в Бахмуте, также контролируются Силами обороны. Военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что это означает вытеснение врага с позиций на юге и севере от города. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Россияне не смогут долго находиться в Бахмуте

Гетьман подчеркнул, что эту ситуацию уже можно назвать как минимум полуокружением или оперативным окружением Бахмута.

"Единственное, что удивляет, почему военнослужащие российской армии до сих пор не покинули этот город. Они тоже прекрасно понимают, что в таких обстоятельствах находиться в Бахмуте долго не смогут. Ведь и они сами находятся под огневым контролем, а также все, что нужно им поставлять". – подчеркнул военный эксперт.

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Он уверен, что рано или поздно наши силы обезвредят артиллерийским огнем оккупантов в Бахмуте, даже не заводя туда войска.

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Кадыровцы не будут подставляться под снаряды

Появилась информация, что якобы в Бахмут подтягиваются кадыровцы, а именно отряд "Ахмат". Однако этому пока нет подтверждения. Но если информация окажется правдивой, то кадыровцы не будут себя подставлять под снаряды – "тикток войска" так не воюют.

Скорее всего, они будут использованы в качестве заградительных отрядов. Они не позволят тем российским войскам, которые еще остаются в Бахмуте, оттуда выйти,

– заметил Алексей Гетьман.

Он добавил, что такая практика не нова среди оккупантов. Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин рассказывал, что его наемники стреляли не только по украинским военнослужащим, но и по российским, пытавшимся сбежать с поля боя.

Какая ситуация в Бахмуте

Украинские силы продвинулись к югу от Бахмута – в районе Клещиевки. Наши защитники заняли ряд командных высот к западу от села.

Севернее Бахмута Силы обороны также имеют успехи. Они отбросили оккупантов вблизи Берховки, Ягодного и Хромового.

Заммэра Киева Виталия Кличко и экс-глава столичной полиции Андрей Крищенко, который сейчас воюет под Бахмутом, рассказал, что украинские позиции к северу от города "более или менее стабильные".

Однако, по его словам, недавно была сильнейшая российская контратака, когда навстречу батальону Крищенко подошли 12 вражеских танков.