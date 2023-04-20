Об этом 24 Каналу рассказал лейтенант батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Роман Конон. Он отметил, что оккупанты не испытывают снарядного голода в Бахмуте и продолжают бить "квадратами".
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Большая проблема россиян
Военный отметил, что раньше они били "квадратами" – квадратный километр на квадратный километр. Позже – 333 квадратных метра на 333. А теперь все смешано, но накрывают очень сильно.
У россиян сейчас большая проблема с доукомплектованием своего личного состава. В России идет скрытая мобилизация. И сейчас враг несет такие большие потери, что не успевает пополнять свои ряды,
– подчеркнул он.
Конон объяснил, что в России хватают мобилизованных, где-то пять дней учат шагать, а затем бросают в "мясорубку", где они живут не больше пяти дней.
"Но, к сожалению, оккупантов очень много и их мобилизационный ресурс очень велик - примерно 20 миллионов. Это слишком много", - отметил он.
Лейтенант батальона "Свобода" Роман Конон о ситуации в Бахмуте: смотрите видео
Ждем вооружения натовского образца
Когда до Украины дойдет новейшее вооружение натовского образца, лейтенант батальона "Свобода" уверен, наши ребята – профессионалы своего дела, быстро им овладеют.
"Бойцы из минометной батареи нашего батальона "Свобода" научились со второй мины попадать в цель. Для понимания – из миномета нужно пристрелять хотя бы 5 – 7 мин. Если мы умножим на новейшее оборудование НАТО и профессионализм наших бойцов, то у окупантов нет никаких шансов", – уверен Роман Конон.
Что происходит в Бахмуте
- Украинские защитники на 19 апреля отразили штурм окупантов на Бахмутском направлении вблизи населенного пункта Ступочки.
- Также от обстрелов врага пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Часов Яр, Константиновка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.
- Командир отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ полковник Дмитрий Заворотнюк объяснил, что враг использует новую тактику в Бахмуте. Россияне начали атаковать преимущественно небольшими группами по 5 – 6 человек.
- Под прикрытием артиллерии они пытаются ворваться в боевые порядки ВСУ и вступить в контактные стрелковые бои. Однако наши защитники дают жесткий отпор врагу.