Об этом 24 Каналу рассказал лейтенант батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Роман Конон. Он отметил, что оккупанты не испытывают снарядного голода в Бахмуте и продолжают бить "квадратами".

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Большая проблема россиян

Военный отметил, что раньше они били "квадратами" – квадратный километр на квадратный километр. Позже – 333 квадратных метра на 333. А теперь все смешано, но накрывают очень сильно.

У россиян сейчас большая проблема с доукомплектованием своего личного состава. В России идет скрытая мобилизация. И сейчас враг несет такие большие потери, что не успевает пополнять свои ряды,

– подчеркнул он.

Конон объяснил, что в России хватают мобилизованных, где-то пять дней учат шагать, а затем бросают в "мясорубку", где они живут не больше пяти дней.

"Но, к сожалению, оккупантов очень много и их мобилизационный ресурс очень велик - примерно 20 миллионов. Это слишком много", - отметил он.

Лейтенант батальона "Свобода" Роман Конон о ситуации в Бахмуте: смотрите видео

Ждем вооружения натовского образца

Когда до Украины дойдет новейшее вооружение натовского образца, лейтенант батальона "Свобода" уверен, наши ребята – профессионалы своего дела, быстро им овладеют.

"Бойцы из минометной батареи нашего батальона "Свобода" научились со второй мины попадать в цель. Для понимания – из миномета нужно пристрелять хотя бы 5 – 7 мин. Если мы умножим на новейшее оборудование НАТО и профессионализм наших бойцов, то у окупантов нет никаких шансов", – уверен Роман Конон.

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