Про це 24 Каналу розповів лейтенант батальйону "Свобода" Нацгвардії України Роман Конон. Він зазначив, що окупанти не відчувають снарядного голоду у Бахмуті і продовжують гатити "квадратами".
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Велика проблема росіян
Військовий наголосив, що раніше вони били "квадратами" – квадратний кілометр на квадратний кілометр. Пізніше – 333 квадратні метри на 333. А тепер все змішано, але накривають дуже сильно.
У росіян зараз є велика проблема з доукомплектуванням свого особового складу. В Росії триває прихована мобілізація. І зараз ворог зазнає таких великих втрат, що не встигає поповнювати свої ряди,
– підкреслив він.
Конон пояснив, що в Росії хапають мобілізованих, десь п'ять днів вчать крокувати, а потім кидають у "м'ясорубку", де вони живуть не більше п'яти днів.
"Але, на жаль, окупантів дуже багато і їхній мобілізаційний ресурс дуже великий – приблизно 20 мільйонів. Це надто багато", – зауважив він.
Лейтенант батальйону "Свобода" Роман Конон про ситуацію в Бахмуті: дивіться відео
Чекаємо на озброєння натівського зразка
Коли до України дійде новітнє озброєння натівського зразка, лейтенант батальйону "Свобода" впевнений, наші хлопці – професіонали своєї справи, швидко його опанують.
"Бійці з мінометної батареї нашого батальйону "Свобода" навчились з другої міни потрапляти в ціль. Для розуміння – з міномета потрібно пристріляти хоча б 5 – 7 мін. Якщо ми перемножимо на новітнє устаткування НАТО і професіоналізм наших бійців, то в окупантів немає жодних шансів", – впевнений Роман Конон.
Що відбувається в Бахмуті
- Українські захисники на 19 квітня відбили штурм окупантів на Бахмутському напрямку поблизу населеного пункту Ступочки.
- Також від обстрілів ворога постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк та Нью-Йорк на Донеччині.
- Командир окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ полковник Дмитро Заворотнюк пояснив, що ворог використовує нову тактику в Бахмуті. Росіяни почали атакувати переважно невеликими групами по 5 – 6 осіб.
- Під прикриттям артилерії вони намагаються вдертися у бойові порядки ЗСУ та вступити в контактні стрілецькі бої. Проте наші захисники дають жорстку відсіч ворогові.