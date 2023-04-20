Про це 24 Каналу розповів лейтенант батальйону "Свобода" Нацгвардії України Роман Конон. Він зазначив, що окупанти не відчувають снарядного голоду у Бахмуті і продовжують гатити "квадратами".

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Велика проблема росіян

Військовий наголосив, що раніше вони били "квадратами" – квадратний кілометр на квадратний кілометр. Пізніше – 333 квадратні метри на 333. А тепер все змішано, але накривають дуже сильно.

У росіян зараз є велика проблема з доукомплектуванням свого особового складу. В Росії триває прихована мобілізація. І зараз ворог зазнає таких великих втрат, що не встигає поповнювати свої ряди,

– підкреслив він.

Конон пояснив, що в Росії хапають мобілізованих, десь п'ять днів вчать крокувати, а потім кидають у "м'ясорубку", де вони живуть не більше п'яти днів.

"Але, на жаль, окупантів дуже багато і їхній мобілізаційний ресурс дуже великий – приблизно 20 мільйонів. Це надто багато", – зауважив він.

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Чекаємо на озброєння натівського зразка

Коли до України дійде новітнє озброєння натівського зразка, лейтенант батальйону "Свобода" впевнений, наші хлопці – професіонали своєї справи, швидко його опанують.

"Бійці з мінометної батареї нашого батальйону "Свобода" навчились з другої міни потрапляти в ціль. Для розуміння – з міномета потрібно пристріляти хоча б 5 – 7 мін. Якщо ми перемножимо на новітнє устаткування НАТО і професіоналізм наших бійців, то в окупантів немає жодних шансів", – впевнений Роман Конон.

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