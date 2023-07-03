Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, враг считал захват Бахмута почти победой в войне против Украины.
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"Россияне сделали из Бахмута политическую пиар-кампанию. Захват города стал чуть ли не победой в войне, хотя они планировали использовать его только как плацдарм", – отметил Гетьман.
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Бахмут стал ловушкой для россиян
Как известно, этот районный центр не имеет существенного военного значения. Но после его захвата оккупанты планировали развить движение на юг в сторону Угледара и на север в сторону Славянска, чтобы окружить наши войска.
Но вышло наоборот. Захватчики сами близки к тому, чтобы оказаться в окружении, потому что украинские войска давят их по флангам и обстреливают с господствующих высот. В то же время враг пока не собирается принимать свое поражение, поэтому перебрасывает свои силы из других направлений в Бахмут.
"Это и есть причина, по которой Владимир Путин планирует стянуть туда большое количество войск, чтобы только не дать нам этот город вернуть под свой контроль", – подчеркнул Гетьман.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Силы обороны продвигаются на южных и северных флангах вокруг Бахмута. В самом городе работают украинские снайперские группы и другие подразделения.
- Ранее Череватый отметил, что Россия удерживает мощную группировку на Бахмутском направлении. Однако вагнеровцев там уже нет.
- Аналитики ISW считают, что российские захватчики пытаются ответить на украинские операции вокруг города-крепости, стягивая силы с других частей Украины.